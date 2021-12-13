Son dakika haberleri... Çorum'da 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada - Son Dakika

ÇORUM'da sokak ortasında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 3'ü yoldan geçen 4 kişi yaralandı. Kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, cumartesi günü gece saatlerinde Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. Rafet C.K., Gökhan K. ve Umut C.Ş. arasında kız meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Tüfek ve tabancanın kullanıldığı kavgada Rafet C.K., ayaklarından vuruldu, seken kurşunların isabet ettiği yoldan geçen Celal K., Yasin A. ve Muhammet A. da yaralandı, iş yerleri ile araçlarda da hasar oluştu. Kavga, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Celal K. ile Yasin A. ve Muhammet A. tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Polis, olay sonrası kaçan Gökhan K. ile Umut C.Ş'yi arıyor.