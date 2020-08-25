Son dakika haberleri! Çorum'da "Aile İçi Şiddet ve Kadına Yönelik Şiddet Büro Amirliği" kuruldu

Son dakika haberlerine göre Çorum Emniyet Müdürlüğü bünyesinde "Aile İçi Şiddet ve Kadına Yönelik Şiddet Büro Amirliği" kuruldu.

Çorum Emniyet Müdürlüğü bünyesinde "Aile İçi Şiddet ve Kadına Yönelik Şiddet Büro Amirliği" kuruldu. İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlediği basın toplantısında Aile İçi Şiddet ve Kadına Yönelik Şiddet Büro Amirliği hakkında bilgi verdi. Yeni birimin Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet göstereceğini belirten Gülser, "Aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddet olaylarının tek elden takibi, tedbirlerin planlanması, önlemlerin alınması, adli ve idari işlemlerim yapılmasına ilişkin tüm hususlar Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı özel bir birim tarafından yapılacak." dedi. Gülser, birimde görevlendirilecek polis memurlarına aile için şiddet konusunda eğitim verildiğini sözlerine ekledi.

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 15:55

Kaynak: AA

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