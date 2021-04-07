Ayrıca yerleşim birimlerinde ev ziyaretleri de yapılmayacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu , merkeze bağlı Akyazı köyüne 10 gün boyunca giriş çıkışların yasaklanmasına karar verdi.

Çorum 'da bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika

Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek

Her hafta yeni bir mutasyonun ortaya çıktığı ülke virüse teslim oldu! Bilim insanları adını "Biyolojik Fukushima" koydu