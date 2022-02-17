Üye Girişi
Son dakika haberleri! Çorum'da cinsel içerikli ürün operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberleri! Çorum'da cinsel içerikli ürün operasyonu

17.02.2022 17:24
Son dakika haberleri! Çorum'da cinsel içerikli ürün operasyonu

Son dakika gelişmesine göre Çorum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bir araca düzenledikleri operasyonda çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirdiler.

Çorum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bir araca düzenledikleri operasyonda çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirdiler.

Edinilen bilgiye göre KOM ekipleri, bir şahsın il merkezinde kullanımı yasaklı olan sildenafil etken maddeli cinsel içerikli ilaç, krem ve sprey getirerek sattığını tespit ettiler. Şüpheli şahıs ve aracında yapılan aramada 570 adet sildenafil etken maddeli hap, 5 adet cinsel içerikli damla, 9 adet cinsel içerikli sprey ve 10 adet cinsel içerikli krem ele geçirdi.

Cinsel içerikli ürünlere el koyan polis ekipleri, şüpheli şahıs hakkında Türk ceza kanunun 5607 maddesi uyarınca adli işlem başlattılar. - ÇORUM

YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Çorum'da cinsel içerikli ürün operasyonu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:20 Belediye Başkanı bile şaşırıp kaldı: Balıkesir'de 9 liraya satılan kestane, İstanbul'da 38 lira
17:07 Son Dakika: Galatasaray'da yeni sportif direktörü heyecanı! İtalya futbol adamı Pasquale Sensibile resmen imzayı attı
17:03 Devlet Bahçeli'den de talimat geldi! Su fiyatında yüzde 7 indirim yapılacak
16:53 Cin çıkartmak için 100 oklavayla dövülüp hacamat edilen kadının kocası konuştu: Hoca yap dedi, yaptım!
16:43 Hayvan pazarında korkunç manzara! Silahla başından vurulmuş ceset bulundu!
16:39 Ukraynalı kadın askerlerin birbirlerinin kalçalarına vurdukları video gündem oldu!
16:33 Erdoğan'ın yaptığı su tarifelerinde indirim açıklamasından sonra Mansur Yavaş duyurdu: 3 gün önce başladık
16:22 Bugün Dünya Kediler Günü! Peki Türkiye'nin evcil hayvan karnesi nasıl? En yaygın kedi ismi hangisi?
16:12 Sevcan Orhan, Orhan Gencebay için: Bir insan neden çok bahsediyorsa orada bir kusuru vardır
16:08 Bahar Candan'ın yorumu ortalığı karıştırdı! Nihat Doğan canlı yayında sordu: Prostat ilişkiye engel mi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 17:30:29. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Çorum'da cinsel içerikli ürün operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement