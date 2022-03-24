Son dakika haberleri | Çorum'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Çorum'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü

24.03.2022 12:47
Son dakika haberleri | Çorum'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü

Son dakika haberler... Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Sungurlu- Kırıkkale yolunun 27. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Cuma Ö. yönetimindeki 07 VK 579 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonuncu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Cuma Ö. olay yerinde hayatını kaybetti. Cuma Ö.'nün cenazesi Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemesinin sonrasında Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM

Son dakika haberleri | Çorum'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü
Son dakika haberleri | Çorum'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü

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Sungurlu, Tragger, Çorum, Cuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Çorum'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Çorum'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü - Son Dakika
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