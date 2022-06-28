Valilikten yapılan açıklamaya göre, yabancı uyruklu bir kişinin Hattuşa Antik Kenti Kral Kalesi mevkisinde eşini kaybettiği ihbarı üzerine harekete geçen Boğazkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arama çalışması başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Çorum'da kayıp ihbarı yapılan Amerikalı turist, ormanlık alanda bulundu - Son Dakika

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