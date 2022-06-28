Son dakika haberleri! Çorum'da kayıp ihbarı yapılan Amerikalı turist, ormanlık alanda bulundu - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Çorum'da kayıp ihbarı yapılan Amerikalı turist, ormanlık alanda bulundu

28.06.2022 12:19
Son dakika haberleri! Çorum'da kayıp ihbarı yapılan Amerikalı turist, ormanlık alanda bulundu

Son dakika gündem haberi: Çorum'un Boğazkale ilçesinde kocası tarafından kayıp ihbarı yapılan Fransız asıllı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı turist, polis ekiplerince ormanlık alanda bulundu.

Çorum'un Boğazkale ilçesinde kocası tarafından kayıp ihbarı yapılan Fransız asıllı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı turist, polis ekiplerince ormanlık alanda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yabancı uyruklu bir kişinin Hattuşa Antik Kenti Kral Kalesi mevkisinde eşini kaybettiği ihbarı üzerine harekete geçen Boğazkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arama çalışması başlattı.

Ekipler, 69 yaşındaki kadını ormanlık alanda buldu. Boğazkale Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen kadının durumunun iyi olduğu belirlendi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Çorum'da kayıp ihbarı yapılan Amerikalı turist, ormanlık alanda bulundu - Son Dakika

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