Son dakika haberleri... Çorum'da maske takmayıp polise direnen kişiye 392 lira ceza verildi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Çorum'da maske takmayıp polise direnen kişiye 392 lira ceza verildi

Son dakika haberleri: Çorum'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yürütülen denetimde maske takmadığı belirlenen kişiye 392 lira idari para cezası uygulandı.

Son dakika haberleri... Çorum'da maske takmayıp polise direnen kişiye 392 lira ceza verildi, System.String[]

Çorum'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yürütülen denetimde maske takmadığı belirlenen kişiye 392 lira idari para cezası uygulandı.

Çorum'da İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Kovid-19 Tedbirleri Denetimleri" genelgesi kapsamında uygulama gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına uyulmasını sağlamak amacıyla Gazi Caddesi'nde denetim yapıldı.

Uygulamada, maskesini kurallara uygun şekilde takmadığı gözlenen kişiler uyarılarak kayıt altına alınırken, ikinci kez ihlal yaptığı tespit edilenlere ise idari para cezası uygulandı.

Ekipler, Gazi Caddesi'nde Alp Ü'yü durdurup maskesini takmasını istedi, ardından kayıt altına almak için TC kimlik numarasını sordu.

Telefon görüşmesi yaptığı için maskesini takmadığını belirten Alp Ü, kimlik kartının yanında olmadığını, TC numarasını da bilmediğini söyledi.

Ekiplerin kimlik tespiti yapmak üzere polis merkezine götürmek istemesi üzerine eşini arayıp evdeki kimlik kartının fotoğrafını göndermesini isteyen Alp Ü'nün GBT sorgusunda daha önce de maske ihlali yaptığı ortaya çıktı.

Bunun üzerine Alp Ü'ye Kabahatler Kanunu'na göre 392 lira idari para cezası verildi.

Alp Ü, kendisini maske takması konusunda uyaran polislere, "Zehir mi saçıyorum? Sağlık sorunum var. Hastaneden, fizik tedavinden geliyorum. Hastalıktan anlamıyor musun? Allah sana da hastalık versin." dedi.

Kendisine 392 lira ceza kesildiğini öğrenen Alp Ü, polislere "Çok değil mi bu? Maaşınız çıktı, direkt size gelmiyor ama memurların maaşı ödeniyor." diyerek tepki gösterdi.

Öte yandan, olayla ilgili hazırlanan tutanağı imzalayan Alp Ü. ile denetim yapan polisler arasında geçen diyaloglar kameralara yansıdı.

Alp Ü, cezai işlemin ardından maskesini takarak olay yerinden ayrıldı.

Gazi Caddesi, Para Cezası, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 12:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Çorum'da maske takmayıp polise direnen kişiye 392 lira ceza verildi - Son Dakika

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