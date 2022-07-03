Son dakika haberleri: Çorum'da motosiklet kaldırıma çarptı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Çorum'da motosiklet kaldırıma çarptı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

03.07.2022 08:13
Son dakika haberleri: Çorum'da motosiklet kaldırıma çarptı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Son dakika habere göre Çorum'da motosikletin kaldırıma çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Çorum'da motosikletin kaldırıma çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen, Abdullah Partici (24) ve Serdar Cömert'in (25) bulunduğu 06 CKT 717 plakalı motosiklet, Cengiz Topel Caddesi'ndeki Kale Mahallesi Muhtarlığı'nın önünde kaldırıma çarptı.

Çarpmanın etkisiyle iki kişi yola savruldu, motosiklet yaklaşık 15 metre sürüklendi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada Partici'nin yaşamını yitirdiği belirlendi, ağır yaralanan Cömert, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Partici'nin cenazesi aynı hastanenin morguna konuldu.

YORUMLAR
500
Çorum Belediyesi'nden itfaiye erleri için eğitim parkuru Çorum Belediyesi'nden itfaiye erleri için eğitim parkuru Çorum Belediyesinden afet bölgesine destek Çorum Belediyesinden afet bölgesine destek
Kaynak: AA

Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Çorum'da motosiklet kaldırıma çarptı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:54 İmzalanan üçlü muhtıra sonrası Terör örgütü yandaşları İsveç'te sokaklara çıktı
20:21 Ankara'da cani adam, ilk önce boşanma aşamasındaki eşini daha sonra da kendini vurdu
20:17 2 sarı kart gören Başpehlivan Şaban Yılmaz diskalifiye oldu! Sinirlerine hakim olamayarak hakem kulisine tırmandı
20:09 21 yaşındaki genç kıza kaldırımda yürüdüğü esnada araba çarptı! Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
19:50 Adı yanlış okunan AK Parti Ankara İl Başkanı salonu terk etti
19:39 Binali Yıldırım'ı Bursa'ya taşıyan helikopter acil iniş yaptı
19:38 Cenk Tosun'un transferini Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından duyurdu: Yuvana hoş geldin Tosun Paşa
18:26 Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz hizmet verecek
18:22 Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlık yaşadığı için kamptan ayrıldı
17:48 Son iki senenin başpehlivanı Ali Gürbüz, ebedi altın kemere veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 08:35:11. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Çorum'da motosiklet kaldırıma çarptı, bir kişi öldü, bir kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement