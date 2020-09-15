Son dakika haberleri... Çorum'da orman yangını sürüyor - Son Dakika

Çorum'da orman yangını sürüyor

ÇORUM'un İskilip ilçesinde ormanlık alanda dün çıkan orman yangını sürüyor. Çevre illerden gelen takviye ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

İskilip ilçesin bağlı Aşağışeyhler köyü yakınlarındaki dün öğlen saatlerinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Müdürlüğü ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın nedeniyle bazı evler tedbir amacıylşa tahliye edildi. Yangına çevre illerden gelen takviye ekipler tarafından müdahale ediliyor. Yaklaşık 500 kişilik ekip yangını söndürmeye çalışıyor.

Aşağışeyhler Köyü Muhtarı Gürsel Öztürk, gece boyu süren yangının büyük bölümünün kontrol altına alındığını ancak rüzgarın etkisiyle yangının belirli bölgelerde sürdüğünü söyledi.