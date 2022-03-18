Son dakika haberleri! Çorum'da şehit yakını ve gazilere öncelikli sağlık hizmeti sunuluyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Çorum'da şehit yakını ve gazilere öncelikli sağlık hizmeti sunuluyor

18.03.2022 11:18
Son dakika haberleri! Çorum'da şehit yakını ve gazilere öncelikli sağlık hizmeti sunuluyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan "Şehit Yakınları ve Gazi Destek Birimi" ile Çorum ve çevresindeki illerde yaşayan şehit yakını ve gazilere öncelikli sağlık hizmeti veriliyor.

Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan "Şehit Yakınları ve Gazi Destek Birimi" ile Çorum ve çevresindeki illerde yaşayan şehit yakını ve gazilere öncelikli sağlık hizmeti veriliyor.

Çorum Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği yöneticilerinin talebi doğrultusunda hastanenin birinci katına "Şehit Yakınları ve Gazi Destek Birimi" kuruldu.

Birim görevlileri, başvuran şehit yakını ve gazileri talep ettikleri sağlık hizmetini en kısa sürede alabilmesi için yönlendiriyor. Hareket sorunu yaşayan hastalar ise görevlilerin kullandığı elektrikli araçlarla ilgili polikliniklere götürülüyor.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir, AA muhabirine, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin içinde bulunduğu haftada bu birimin hizmete girdiğini söyledi.

Şehit yakınları ve gazilerin verileri hastane bilgi sistemine eklendi

Kentteki bütün şehit aileleri ile gazilere hizmet vereceklerini belirten Zehir, "Şehit aileleri ve gazilerimiz için destek birimini oluşturmanın yanı sıra, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden alınan veriler, hastanemizin bilgi yönetim sistemine tanımlanmıştır. Bu sayede hastanemizin tüm alanlarında iş ve işleyişi kolaylaştırıcı, hizmete erişimi artıran uygulamalar hayata geçirilmiştir." dedi.

Şehit aileleri ile gazilere minnet borcunun hiçbir zaman bitmeyeceğini dile getiren Zehir, "Devletimiz şehit yakınları ve gazilerimize çok önemli imkanlar sağlamıştır. Şehit yakınları, kahramanlarımızın bize emanetidir. Emanete gözümüz gibi bakmak boynumuzun borcudur. Şehit aileleri ve gazilerimiz için yapılan uygulama ne kadar iyi olursa olsun, yetersiz kalmaya mahkumdur. Bu nedenle onların isteklerini yerine getirmek bizim için bir borç olmaktan öte, şereftir." diye konuştu.

Çorum ve çevre illere nitelikli sağlık hizmeti sunan, birçok ilki gerçekleştiren bir hastane olduklarına dikkati çeken Zehir şunları kaydetti:

"Sağlık hizmeti sunulan tüm hastalar ve yakınları değerlidir. Dünya tıbbının gerektirdiği her türlü tedaviye erişimde eşit haklara sahiptirler. Bu topraklar üzerinde özgürce yürüyebiliyor, nefes alabiliyor ve yaşayabiliyorsak bunun şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Onlara olan borcumuz, özgürlüğümüzün nişanesidir. Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Büyük Taarruz'dan 15 Temmuz'a kadar kahramanlık destanları bu toprakların her zerresine yazılmıştır."

Çorum Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Galip Deniz de Vali Mustafa Çiftçi'den talep ettikleri hizmetin kısa süre önce verilmeye başlandığını aktardı.

Şehit ailesi ve gazilerin hastaneye geldiklerinde bu birime uğramalarını isteyen Deniz, "Amacımız, şehit aileleri ve gazilerimizin hastaneye geldiğinde işlemlerini kolayca halledebilmelerini sağlamak. Bu hizmet için sayın Valimize, İl Sağlık Müdürlüğümüze ve hassasiyet gösteren başhekimimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Muayene olmaya gelen Ahmet Karabıyık ise hizmetten memnun olduğunu dile getirerek "Gazilerimiz, şehitlerimiz, şehit yakınlarımızın hepsi canımız ciğerimiz. Biz bu vatana şehitlerimizin, gazilerimizin sayesinde sahip olduk. Onların canı gitti ama bize bir vatan kaldı. Onlara minnettarız. Şehitlerin yakınları ve gazilerimize verilen öncelikli hizmetten ötürü teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Son dakika haberleri! Çorum'da şehit yakını ve gazilere öncelikli sağlık hizmeti sunuluyor
Son dakika haberleri! Çorum'da şehit yakını ve gazilere öncelikli sağlık hizmeti sunuluyor
Son dakika haberleri! Çorum'da şehit yakını ve gazilere öncelikli sağlık hizmeti sunuluyor
Son dakika haberleri! Çorum'da şehit yakını ve gazilere öncelikli sağlık hizmeti sunuluyor

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Hitit Üniversitesi, Çorum, Şehit, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Çorum'da şehit yakını ve gazilere öncelikli sağlık hizmeti sunuluyor - Son Dakika


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