Son dakika haberleri | Çorum'da tarlada çıkan kavgada 3 kişi darp sonucu yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Çorum'da tarlada çıkan kavgada 3 kişi darp sonucu yaralandı

07.07.2022 14:23
Son dakika haberleri | Çorum'da tarlada çıkan kavgada 3 kişi darp sonucu yaralandı

Son dakika habere göre Çorum'da iki grup arasında çıkan kavgada darp sonucu 3 kişi yaralandı.

Çorum'da iki grup arasında çıkan kavgada darp sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, R.T, F.T ve M.T, Tozluburun köyündeki tarlalarında saman balyalarını kamyona yükledi.

Bu sırada S.D.K, Ö.F.K. ve T.K, saman balyalarının bulunduğu arazinin yanındaki ayçiçeği ekili arazilerini suladı.

Sulamanın ardından yolun çamur olması nedeniyle kamyonun geçememesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K, traktörü R.T, F.T. ve M.T'nin üzerine sürdü. R.T. ise ruhsatlı tabancasıyla havaya bir el ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada darp sonucu yaralanan Ö.F.K. ve T.K, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, S.D.K. ise İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Taraflar, birbirlerinden şikayetçi oldu.

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Kaynak: AA

Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Çorum'da tarlada çıkan kavgada 3 kişi darp sonucu yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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