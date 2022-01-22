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Son dakika haberleri! Çorum'da trafik polislerinden karla mücadeleye destek - Son Dakika

Son dakika haberleri! Çorum'da trafik polislerinden karla mücadeleye destek

22.01.2022 15:00
Son dakika haberleri! Çorum'da trafik polislerinden karla mücadeleye destek

Son dakika haberi... Çorum'da trafik polisleri, vatandaşların kış şartlarında güvenle seyahat edebilmelerini sağlamak için denetimlerin yanı sıra iş makineleriyle yürütülen karla mücadele çalışmalarına katkı veriyor.

Çorum'da trafik polisleri, vatandaşların kış şartlarında güvenle seyahat edebilmelerini sağlamak için denetimlerin yanı sıra iş makineleriyle yürütülen karla mücadele çalışmalarına katkı veriyor.

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı, Çorum'da da hayatı olumsuz etkiliyor. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışının ardından kent merkezi beyaz örtüye büründü.

Çorum Belediyesi ile Karayolları Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, yağışın ardından karla mücadele çalışmalarına başladı.

Belediye ekipleri kent merkezindeki yol ve kaldırımlarda kar temizliği yaparken, Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri de Samsun- Ankara kara yolunun ulaşıma açık kalması için kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise Samsun-Ankara kara yolunun her iki yönünde de denetim gerçekleştirerek, ulaşımın güçleştiği noktaları tespit edip ilgili kurumların çalışma yapmasını sağlıyor.

Polis ekipleri, kent merkezinin yanı sıra Çorum- Osmancık, Çorum- İskilip ve Çorum- Ortaköy ilçe bağlantı yollarında çalışma yürütüyor.

Trafik Denetleme Şube Müdürü Bünyamin Demir'in talimatlarıyla karla mücadele yapılan iş makinelerine binen trafik polisleri, telsizle haberleşerek iş makinelerinin ulaşımda problem yaşanan bölgelere sevk edilmesini sağlıyor.

Trafik ekipleri, ayrıca olası kazaların önüne geçmek amacıyla Çorum Şehirlerarası otobüs Terminali'nde kış lastiği ve takograf denetimi de yapıyor.

Denetimlerde otobüs sürücülerini yağış nedeniyle kayganlaşan yollar hakkında uyarıp araçları daha dikkatli kullanmaları yönünde uyaran ekipler, yolculara ise seyahat boyunca emniyet kemerini çıkarmamalarını tavsiye ediyor.

Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise kentteki olumsuz hava şartlarının hafta boyu devam edeceği belirtilerek, sürücü ve yayaların yoğun kar yağışı, soğuk hava ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

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Trafik Denetleme, Samsun, Çorum, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Çorum'da trafik polislerinden karla mücadeleye destek - Son Dakika


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