Çorum'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

ÇORUM - Çorum'da bir otomobil, yolcu otobüsü ve Tır'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası alınamayan seyir halindeki bir Tır, Toptancılar sitesi kavşağında önündeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobilde önündeki yolcu otobüsüne çarptı. Kaza'da biri çocuk 2 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kaza nedeniyle Çorum- Ankara karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak verildi. Facianın eşiğinden dönülen kazada, araçların yoldan çekilmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.