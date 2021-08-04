Üye Girişi
Yangından etkilenen Muğla'ya 176 ton hayvan yemi gönderildi - Son Dakika

Yangından etkilenen Muğla'ya 176 ton hayvan yemi gönderildi

04.08.2021 14:24

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi öncülüğünde kentteki sivil toplum kuruluşlarınca toplanan 176 ton hayvan yemi ile saman, orman yangınlarından etkilenen Muğla'daki yetiştiricilere ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi öncülüğünde kentteki sivil toplum kuruluşlarınca toplanan 176 ton hayvan yemi ile saman, orman yangınlarından etkilenen Muğla'daki yetiştiricilere ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Çorum Ticaret Borsası'nda düzenlenen törende, yardım tırları dualarla yangın bölgesine uğurlandı.

Vali Çiftçi, gazetecilere, 6 tır ve 2 kamyona yüklenen 176 ton hayvan yeminin, Muğla'daki koordinasyon merkezine gönderildiğini söyledi.

Kamu ve sivil toplum kuruluşlarının kısa sürede organize olup yardım topladığını belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Gün, birlik, beraberlik, dayanışma günü. Millet olmanın gereklerinden biri de tasada ve kıvançta beraber olmak. Çünkü biz bir binanın tuğlaları gibiyiz. Memleketimizin herhangi bir yerinde bir acı ortaya çıktığında tüm millet olarak kenetlenmeli, birbirimize yardımcı olabilmeliyiz. Çorumlunun yaptığı da tam olarak bu. Oradaki insanların acısını paylaşmak, mağduriyetini bir nebze de olsa gidermek. Katkı verenlere teşekkür ediyorum. Afete uğrayanlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Çiftçi, "Ülkemizde son zamanlarda özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde 163 orman yangını oldu. Bunun 152'si kontrol altına alındı ama bir haftadır devam eden yangınlar var. Yangın önüne ne gelirse, sadece ormanları değil yerleşim birimlerini, köyleri, hayvanları da mağdur ediyor." diye konuştu.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya da devletin tüm imkanlarıyla yangınla mücadele ettiğini vurguladı.

Çorum'dan daha önce yangından etkilenen vatandaşlara yardım gönderildiğini, bu kez hayvanlarına yem bulmakta zorlananlar için kampanya düzenlendiğini belirten Kaya, "Organizasyonda emeği geçen kuruluşlara teşekkür ediyorum. İnşallah birlik ve beraberlikle daha önceki felaketlerde yaraları nasıl sardıysak, hükümetimiz bu yangınların da üstesinden gelecek." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ile sürekli irtibat halinde olduklarını anlatarak, "Milletvekilimizin, insanların en çok hayvan yemi talep ettiğini söylemesi üzerine yardım kampanyamızı başlattık. Dün bir tır hayvan yemi gönderdik, bugün hep birlikte daha fazlasını gönderiyoruz." dedi.

Aşgın, "Çorum Belediyesi olarak yangının başlangıcında 3 arazöz, itfaiye aracı, mobil ikram aracı, yardım aracı ve 15 personeli AFAD ile iş birliği içinde bölgeye gönderdik. Belediyemizin ekipleri, gece gündüz demeden bölgede hemşehrilerimiz adına hizmet veriyor." şeklinde konuştu.

Öte yandan, kampanyaya Ticaret Borsası, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Ziraat Odası, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Veteriner Hekimler Odası, Pancar Ekiciler Kooperatifi, Karadeniz Yağlı Tohumlar Satış Kooperatifi Birliği, Yem Sanayicileri Birliği de katkıda bulundu.

Yangın, Çiftçi, Muğla, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yangından etkilenen Muğla'ya 176 ton hayvan yemi gönderildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

5 ilimizde alevlerle mücadele devam ederken Hatay'da da yangın başladı 14:46 5 ilimizde alevlerle mücadele devam ederken Hatay'da da yangın başladı Rus uçağının yangın bölgesine metrelerce yüksekten bıraktığı su yere ulaşamadan buharlaştı 14:28 Rus uçağının yangın bölgesine metrelerce yüksekten bıraktığı su yere ulaşamadan buharlaştı Iğdır'lı vatandaş göktaşı olduğuna inandığı taşı noterde kendi adına tescillettirdi 14:01 Iğdır'lı vatandaş göktaşı olduğuna inandığı taşı noterde kendi adına tescillettirdi
Afet bölgesine giden Müge Anlı, evleri yanan köy halkını ziyaret etti 13:49 Afet bölgesine giden Müge Anlı, evleri yanan köy halkını ziyaret etti Erdoğan'ın Anıtkabir'i ziyareti sırasında endişe veren görüntü! Hastane inşaatında çıkan yangın gökyüzünü siyaha boyadı 13:46 Erdoğan'ın Anıtkabir'i ziyareti sırasında endişe veren görüntü! Hastane inşaatında çıkan yangın gökyüzünü siyaha boyadı Yangın bölgesine yardım için giden CZN Burak, olayı kişisel şovuna çevirdi 13:38 Yangın bölgesine yardım için giden CZN Burak, olayı kişisel şovuna çevirdi
13:33 "Help Turkey" kampanyasını inceleyen Profesör Marc Owen Jones: Atılan tweet'lerin büyük bir kısmı sahte hesaplardan Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yangınla mücadele önerisi: Bunu yapmazsanız zarar görürsünüz 13:30 Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yangınla mücadele önerisi: Bunu yapmazsanız zarar görürsünüz

Son Dakika Haberleri
13:45 Erdoğan'ın Anıtkabir'i ziyareti sırasında endişe veren görüntü! Hastane inşaatında çıkan yangın gökyüzünü siyaha boyadı
13:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de! Özel Deftere not yazdı: İşaret ettiğin gibi ülkemiz için mücadele ediyoruz
13:41 Marul alırken düştü 1.5 milyon lira kazandı! Japon müşteri 5 yıllık mücadelesini kazandı
13:37 Yangın bölgesine yardım için giden CZN Burak, olayı kişisel şovuna çevirdi
13:36 Merih Demiral, Atalanta ile anlaştı! Sağlık kontrolleri için Juventus antrenmanından izin aldı
13:34 Sweaty Betty, 300 milyon sterline satıldı! Ünlü giyim markasının yeni sahibi ABD'liler
13:33 "Help Turkey" kampanyasını inceleyen Profesör Marc Owen Jones: Atılan tweet'lerin büyük bir kısmı sahte hesaplardan
13:32 En zor röportaj! Ağlamaktan yorgun düşen kaptan Eda, Türkiye'nin yüreğini sızlattı
13:30 Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yangınla mücadele önerisi: Bunu yapmazsanız zarar görürsünüz
13:26 Son Dakika: Ticaret Bakanlığı, yangın söndürme ekipmanlarına yapılan fahiş fiyat artışlarıyla ilgili inceleme başlattı
Yangın bölgesinde alevlerden kaçan kelebek, vatandaşın bileğine döktüğü suyu kana kana içti Yangın bölgesinde alevlerden kaçan kelebek, vatandaşın bileğine döktüğü suyu kana kana içti         
14:48
Galatasaray'dan Oğulcan isyanı: Tahkim Kurulu hemen istifa etmezse savcılığa gidiyoruz Galatasaray'dan Oğulcan isyanı: Tahkim Kurulu hemen istifa etmezse savcılığa gidiyoruz         
14:38
Adana Demir çıldırdı! Beşiktaş'la Adem Ljajic ve Oğuzhan'ın transferi için el sıkışıldı Adana Demir çıldırdı! Beşiktaş'la Adem Ljajic ve Oğuzhan'ın transferi için el sıkışıldı         
14:11
İskoçya'dan 50 bin sterlinlik teşvik! Adalara yerleşecek 100 kişi arıyorlar İskoçya'dan 50 bin sterlinlik teşvik! Adalara yerleşecek 100 kişi arıyorlar         
13:55
Yangın sırasında kaybolan vatandaş, kaymakamın dikkati sayesinde bulundu Yangın sırasında kaybolan vatandaş, kaymakamın dikkati sayesinde bulundu         
13:47
Marul alırken düştü 1.5 milyon lira kazandı! Japon müşteri 5 yıllık mücadelesini kazandı Marul alırken düştü 1.5 milyon lira kazandı! Japon müşteri 5 yıllık mücadelesini kazandı         
13:41
Sweaty Betty, 300 milyon sterline satıldı! Ünlü giyim markasının yeni sahibi ABD'liler Sweaty Betty, 300 milyon sterline satıldı! Ünlü giyim markasının yeni sahibi ABD'liler         
13:35
En zor röportaj! Ağlamaktan yorgun düşen kaptan Eda, Türkiye'nin yüreğini sızlattı En zor röportaj! Ağlamaktan yorgun düşen kaptan Eda, Türkiye'nin yüreğini sızlattı         
13:33
Ormana girişlerin yasaklandığı Kocaeli'de valiye gelen mesajlar pes dedirtti: Ben nerede mangal yapacağım? Ormana girişlerin yasaklandığı Kocaeli'de valiye gelen mesajlar pes dedirtti: Ben nerede mangal yapacağım?         
12:29
Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde görüntülenen Afgan göçmenler yakalandı Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde görüntülenen Afgan göçmenler yakalandı         
11:39
Yılbaşı gecesi otomobilde ölü bulunan 3 gencin karbonmonoksit gazından zehirlendiği ortaya çıktı Yılbaşı gecesi otomobilde ölü bulunan 3 gencin karbonmonoksit gazından zehirlendiği ortaya çıktı         
11:08
Mersin'de deneme amacıyla ekilen paprika biberinin kilosu 13 liradan satılıyor Mersin'de deneme amacıyla ekilen paprika biberinin kilosu 13 liradan satılıyor         
11:08
Sokak ortasında şiddete uğrayan kadın, kendisini kurtaranlara tepki gösterdi Sokak ortasında şiddete uğrayan kadın, kendisini kurtaranlara tepki gösterdi         
10:53
Babasını uykusunda bıçaklayan 15 yaşındaki kız: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim Babasını uykusunda bıçaklayan 15 yaşındaki kız: Geçen yıl kafama koymuştum, pişman değilim         
10:52
Yere kapanıp hüngür hüngür ağladılar! Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore'ye elendi Yere kapanıp hüngür hüngür ağladılar! Kadın Voleybol Takımımız, Güney Kore'ye elendi         
10:14
Ceset parçalarını böyle taşımış! Azra'yı vahşice öldüren katil zanlısının görüntüsü ortaya çıktı Ceset parçalarını böyle taşımış! Azra'yı vahşice öldüren katil zanlısının görüntüsü ortaya çıktı         
10:09
Otobüsteki kız, saçları ıslanınca cinsel saldırıya uğradığını anladı! Suçunu itiraf eden sapık muavin tutuklandı Otobüsteki kız, saçları ıslanınca cinsel saldırıya uğradığını anladı! Suçunu itiraf eden sapık muavin tutuklandı         
22:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2021 15:38:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yangından etkilenen Muğla'ya 176 ton hayvan yemi gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement