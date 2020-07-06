Son dakika haberleri | Çorum DOKAP projeleriyle büyüyecek - Son Dakika

Son dakika haberleri | Çorum DOKAP projeleriyle büyüyecek

Gelen son dakika haberine göre Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, "Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının (DOKAP) tarım ve turizm projelerinden yararlanmak için bir an evvel çalışmalara başlamalıyız." dedi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, "Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının (DOKAP) tarım ve turizm projelerinden yararlanmak için bir an evvel çalışmalara başlamalıyız." dedi.

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Çiftçi, TSO toplantı salonundaki DOKAP tanıtım toplantısında, Çorum ve Amasya'nın 13 Mayıs 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle DOKAP kapsamına dahil edildiğini hatırlattı.

Çorum'un DOKAP'tan beklentisinin büyük olduğunu belirten Çiftçi, "Sürece geç dahil olmakla beraber açığımızı kapatmayı düşünüyoruz. Hititlere başkentlik yapan 8 bin yıllık geçmişiyle önemli bir turizm merkezi olan ilimiz, çeltik, buğday, ayçiçeği, soğan, mercimek gibi ürünlerde de Türkiye'nin en büyük tarımsal üretim merkezlerindendir." dedi.

Vali Çiftçi, kentin gerçek potansiyelini ortaya koyacaklarını ifade ederek, "DOKAP'ın tarım ve turizm projelerinden yararlanmak için bir an evvel çalışmalara başlamalıyız. Kaymakamlar, belediye başkanları ile yatırımcı kuruluşların temsilcileri bu yönde projelerini kısa sürede hazırlamalı." diye konuştu.

Çiftçi, şöyle devam etti:

"Çorum, Hitit medeniyetine başkentlik yapmış 8 bin yıllık köklü bir geçmişe sahip. Bu manada DOKAP'ın turizm içerikli projelerinden faydalanabiliriz. İlimiz aynı zamanda bir tarım memleketi. Mesela mercimek üretiminde Yozgat ve Konya'dan sonra 3'üncü, soğan üretiminde Ankara ve Amasya'dan sonra 3'üncü, çeltik üretiminde Edirne, Samsun, Balıkesir ve Çanakkale'den sonra 5'inci, mısır üretiminde 6'ncı il durumundayız. Yılda 600 bin ton buğday üretimiyle en çok buğday üreten iller sıralamasında 10'uncu sıradayız. Buradaki tarımsal kalkınmayı, tarıma dayalı sanayiyi de geliştirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla tarıma dayalı projeleri de artırmamız gerekiyor."

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu da DOKAP'ın Çorumlu vatandaşların taleplerinin karşılanması adına önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise DOKAP'tan sonra hibe oranlarının artmasını temenni ettiğini ifade ederek, "Çorum'un DOKAP kapsamına alınması son dönemdeki en güzel haberlerden biri. DOKAP'ın şehrimize gelmesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şehrin yerel yönetimi olarak artık daha güçlü ve emin adımlarla yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantı, DOKAP Başkanı Yusuf Mengi'nin faaliyet alanlarına ilişkin sunumuyla sona erdi.

Doğu Karadeniz Projesi, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 18:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Çorum DOKAP projeleriyle büyüyecek - Son Dakika

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