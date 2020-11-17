Son dakika haberleri! Çorum-Kırkdilim yolunun tamamlanan bölümleri ulaşıma açıldı - Son Dakika

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Çorum ile 5 ilçenin ulaşımını sağlayarak bölge halkının Sarmaşa ve Osmaniye virajlarından kurtaracak olan yeni karayolunun tamamlanan kısımlarının bugün ulaşıma açıldığını duyurdu.

Yolun medeniyet demek olduğunu hatırlatan milletvekili Kaya; "Yeni yapılan Çorum yolumuzun, Kırkdilim Köyünden Çorum'a kadar olan kısmı bugün itibari ile hizmete açılmıştır. Hemşerilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. - ÇORUM