Son dakika haberleri! Çorum-Kırkdilim yolunun tamamlanan bölümleri ulaşıma açıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Çorum-Kırkdilim yolunun tamamlanan bölümleri ulaşıma açıldı
17.11.2020 13:48
Son dakika haberler: AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Çorum ile 5 ilçenin ulaşımını sağlayarak bölge halkının Sarmaşa ve Osmaniye virajlarından kurtaracak olan yeni karayolunun tamamlanan kısımlarının bugün ulaşıma açıldığını duyurdu.
AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Çorum ile 5 ilçenin ulaşımını sağlayarak bölge halkının Sarmaşa ve Osmaniye virajlarından kurtaracak olan yeni karayolunun tamamlanan kısımlarının bugün ulaşıma açıldığını duyurdu.
Yolun medeniyet demek olduğunu hatırlatan milletvekili Kaya; "Yeni yapılan Çorum yolumuzun, Kırkdilim Köyünden Çorum'a kadar olan kısmı bugün itibari ile hizmete açılmıştır. Hemşerilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. - ÇORUM
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