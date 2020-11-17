Son dakika haberleri! Çorum-Kırkdilim yolunun tamamlanan bölümleri ulaşıma açıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Çorum-Kırkdilim yolunun tamamlanan bölümleri ulaşıma açıldı

17.11.2020 13:48
Son dakika haberleri! Çorum-Kırkdilim yolunun tamamlanan bölümleri ulaşıma açıldı, System.String[]

Son dakika haberler: AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Çorum ile 5 ilçenin ulaşımını sağlayarak bölge halkının Sarmaşa ve Osmaniye virajlarından kurtaracak olan yeni karayolunun tamamlanan kısımlarının bugün ulaşıma açıldığını duyurdu.

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Çorum ile 5 ilçenin ulaşımını sağlayarak bölge halkının Sarmaşa ve Osmaniye virajlarından kurtaracak olan yeni karayolunun tamamlanan kısımlarının bugün ulaşıma açıldığını duyurdu.

Yolun medeniyet demek olduğunu hatırlatan milletvekili Kaya; "Yeni yapılan Çorum yolumuzun, Kırkdilim Köyünden Çorum'a kadar olan kısmı bugün itibari ile hizmete açılmıştır. Hemşerilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Son dakika haberleri! Çorum-Kırkdilim yolunun tamamlanan bölümleri ulaşıma açıldı

Milletvekili, Oğuzhan Kaya, AK Parti, Çorum, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberleri! Çorum-Kırkdilim yolunun tamamlanan bölümleri ulaşıma açıldı - Son Dakika


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