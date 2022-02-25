Son dakika haber... Çorum polisinden tarihi eser operasyonu: 361 adet tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
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Son dakika haber... Çorum polisinden tarihi eser operasyonu: 361 adet tarihi eser ele geçirildi

25.02.2022 15:14

Edinilen son dakika gelişmesine göre Çorum polisinden tarihi eser operasyonu: 361 adet tarihi eser ele geçirildi Çorum'da düzenlenen operasyonda erken Bizans dönemine ait olduğu belirtilen 361 adet tarihi eser ele geçirildi.

Çorum polisinden tarihi eser operasyonu: 361 adet tarihi eser ele geçirildi

ÇORUM - Çorum'da düzenlenen operasyonda erken Bizans dönemine ait olduğu belirtilen 361 adet tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kent merkezinde 3 şahsın tarihi eser satışı yapacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, şahısları takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basan polis ekipleri şahıslara ait aracı durdurdu. Otomobil de yapılan arama da, 361 adet tarihi eser niteliği taşıyan ve çeşitli tarihi dönemlere ait tarihi objeler ele geçirildi. Müze Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan inceleme de, eserlerin erken Bizans dönemine ait olduğu belirtilirken, şüpheli şahıslar hakkında adli işlemlere başlandı.

Son dakika haber... Çorum polisinden tarihi eser operasyonu: 361 adet tarihi eser ele geçirildi
Son dakika haber... Çorum polisinden tarihi eser operasyonu: 361 adet tarihi eser ele geçirildi
Son dakika haber... Çorum polisinden tarihi eser operasyonu: 361 adet tarihi eser ele geçirildi
Son dakika haber... Çorum polisinden tarihi eser operasyonu: 361 adet tarihi eser ele geçirildi

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Kaçakçılık, Bizans, Polis, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Çorum polisinden tarihi eser operasyonu: 361 adet tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika


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