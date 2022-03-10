Son dakika haberleri: Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu

10.03.2022 16:31
Son dakika haberleri: Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu

Edinilen son dakika haberine göre Çorum Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinden düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinden düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl merkezinde bazı şahıslar tarafından uyuşturucu madde satıldığı bilgisine ulaşan narkotik timler, sentetik ecza maddesi satıldığı tespit edilen adres ve çevresinde yapılan takip ve izleme çalışmaları sonucunda kimlikleri belirlenen şahısların üzerinde ve adreslerinde yapılan adli aramalarda 777 adet satışa hazır halde sentetik ecza maddesi ele geçirdiler. Uyuşturucu maddelere el koyan polis ekipleri olayla ilgili olarak 6 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğünde yapılan adli işlemlerin ardından, 6 şüpheli şahıstan 4'ü Türk ceza kanunun 191. maddesinde yer alan uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan Cumhuriyet başsavcılığı tarafından serbest bırakılırken 2 zanlı ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından Türk ceza kanunun 181. maddesinde yer alan uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Çorum L tipi ceza evine gönderildi. - ÇORUM

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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