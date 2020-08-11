Son dakika haberleri... Çorum şehitliği yeniden düzenleniyor - Son Dakika

Son dakika haberleri... Çorum şehitliği yeniden düzenleniyor

Bir son dakika haberine göre Çorum Belediyesi, Çorum şehitliği ile şehitlik caddesi arasına istinat ve ihata duvarı yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika haberleri... Çorum şehitliği yeniden düzenleniyor, System.String[]

Çorum Belediyesi, Çorum şehitliği ile şehitlik caddesi arasına istinat ve ihata duvarı yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Çorum şehitliğinde yaptıkları çalışmalarla şehitliği Çorum'a ve şehitlere yakışır hale getireceklerini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Şehitliğimizde yaptığımız çalışmalar bizlere onur veriyor." dedi.

Çorum Valiliği ile yaptıkları protokol ile şehitliklerin bakım ve onarımının Çorum belediyesi tarafından yapılmasının kararlaştırıldığını hatırlatan Başkan Aşgın, "Vakit kaybetmeden Çorum şehitliğimizde ve İstiklal şehitleri anıtımızda çalışmalarımıza başlamıştık. 15 Temmuz'da İstiklal şehitleri abidemizin restorasyon çalışmalarını bitirip bu yerin açılışını yaptık. Şimdi de Çorum şehitliğimizde büyük çaplı bir çalışma başlattık. Yolun hemen kenarında istinat duvarı, şehitliğin etrafına da ihata duvarı örüyoruz. Öncelikli olarak yolumuzu, şehitliğimizin ön kısmını güvenli hale getireceğiz. Sonrasında ise burada geniş bir alanda otopark çalışması yapacağız. Çorum şehitliğimizin önünde başlayan bu çalışma ilerleyen günlerde içerisinde de yeni düzenlemelerle devam edecek." şeklinde konuştu.

Çalışmanın en kısa süre içerisinde tamamlanacağını vurgulayan Başkan Aşgın, "Vatan ve millet uğruna gözlerini kırpmadan can veren şehitlerimize Allah'tan rahmet; gazilerimize de hayırlı ve uzun ömürler diliyoruz." ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Halil İbrahim Aşgın, Çorum Valiliği, Çorum, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 16:37

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haberleri... Çorum şehitliği yeniden düzenleniyor - Son Dakika
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