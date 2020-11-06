Son dakika haberleri... Çorum Valisi Çiftçi, terör gazisi Savurgan'a devlet övünç madalyası ve beratı verdi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Çorum Valisi Çiftçi, terör gazisi Savurgan'a devlet övünç madalyası ve beratı verdi
06.11.2020 10:05
Son dakika haberler... Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada yaralanan Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuş Ahmet Savurgan'a devlet övünç madalyası ve beratı verdi.
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada yaralanan Jandarma Özel Harekat Uzman Çavuş Ahmet Savurgan'a devlet övünç madalyası ve beratı verdi.
Vali Çiftçi, Savurgan ve ailesini makamında kabul etti.
Çiftçi, bir süre sohbet ettiği Savurgan'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen devlet övünç madalyası ve beratını tevcih etti.
Çiftçi, gösterdiği fedakarlıktan ötürü Savurgan'a teşekkür ederek, "Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehit aileleri ve gazilerimize de sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyorum." dedi.
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