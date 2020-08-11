Son dakika haberleri... Covid-19 aşısı umutlarıyla petrol yükseldi

Yatırımcılarda, Covid-19 aşısının ve etkin bir tedavinin kısa sürede uygulanmaya başlanacağına ilişkin iyimserliğin yayılmasıyla, petrol fiyatları yeniden yönünü yukarıya çevirdi.

Aralarında Japonya, Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa'nın bulunduğu 70 ülkenin, aşının piyasaya sürülmesiyle birlikte kitle aşılamaları yapmak üzere Covax adlı oluşumda bir araya geldikleri açıklandı.