Biyoteknoloji şirketi BioNTech'in kurucu ortağı olan ve ABD'li ilaç firması Pfizer ile korona virüs aşısı geliştiren Türk bilim adamı Prof. Dr. Uğur Şahin, servetiyle Alman medyasına yansıdı. Şahin'in korona virüs aşısından dolayı servetinin milyarlara ulaştığına vurgu yapıldı.

Yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı etken maddeyi üreten ve aşı için gerekli izinleri alarak üretim için son aşamaya gelen biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğun Şahin, artık kariyerinin yanı sıra servetiyle de Alman medyasına da konu olmaya başladı. Sabah işine bisikletle gittiği belirtilen Uğur Şahin, artık Almanya'nın en zengin bin kişisi arasında gösterildi. "Misafir işçi oğlundan milyarderliğe" başlığının kullanıldığı haberde, Türk bilim adamı Şahin'in ABD'li ilaç şirketi Pfizer ile ortaklaşa geliştirdiği "BNT162" isimli korona virüs aşısından dolayı servetinin milyarlara ulaştığına dikkat çekildi.

55 yaşındaki Şahin ve üniversitede öğretim üyesi olan eşi Özlem Türeci'nin çiftinin BioNTech hisselerinin yüzde 18'ine sahip oldukları, 2019 yılında 650 milyon Euro olan varlığının 2020 yılında ise 2.4 milyar Euro'ya yükseldiği belirtildi. BioNTech şirketinin borsadaki değerinin ise 2.8 milyar Euro'ya yükselerek, bir yılda 4 katına çıktığı ifade edildi. Şahin ve Türeci çifti sahip oldukları servetle bin Alman zengini arasında 93. sırada bulunuyor.

Halen Mainz Üniversitesi'nde kanser araştırmacısı olarak çalışan Uğur Şahin, 1965 yılında İskenderun'da dünya'ya geldi. Köln'de bulunan Ford fabrikasına göçmen işçi olarak gelen babası, Uğur'u 4 yaşındayken Almanya'ya getirmişti. Liseyi başarılı bir şekilde bitiren Şahin, daha sonra tıp fakültesine başlamıştı.

Uğur Şahin'in eşi ve iş ortağı Özlem Türeci ise Aşağı Saksonya eyaletinden bir köy doktorunun kızı. Tıp eğitimi alan Türeci, Saarland Üniversite Hastanesi'nde çalışırken tanıştığı Prof. Dr. Uğur Şahin ile 2001 yılında evlendi. Şahin, 2001 yılında "Ganymed" isimli bir şirket kurarak yemek borusu ve mide kanserine karşı yeni bir ilaç geliştirdi. 2008 yılında ikinci şirketi BioNTech'i kuran Şahin ve Türeci çifti, ilk şirketleri Ganymed'i 2016'da yaklaşık 400 milyon Euro'ya sattı.

Covid-19'a karşı BioNTech şirketinde aşı çalışması için izin alan Şahin ve Türeci çifti, virüse karşı geliştirdikleri etken maddenin laboratuvar ve klinik çalışmalarını tamamlayarak önümüzdeki ay aşının üretimi için almaya hazırlanıyor. Şirkette Nisan ayından bu yana bin 323 uzman çalışıyor. BioNTech'in borsadaki hissedarlarından birisinin ise milyarder Bill Gates'in olduğu belirtiliyor. - FRANKFURT