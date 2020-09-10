Son dakika haberleri! Covid-19 hastasından alınan SARS-CoV-2 virüs genomunun dizi analizi yapıldı

COVID-19 ile mücadelede yetkin akademik kadrosu ve güçlü hastane alt yapısı ile hasta hizmetlerine kesintisiz bir şekilde devam eden Bursa Uludağ Üniversitesi, bilimsel alt yapısını da kullanmaya devam ediyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi, pandemi sürecinde birçok proje ve bilimsel çalışmasını ara vermeden sürdürüyor. BUÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı öğretim üyeleri Doç. Dr. Şebnem Özemri Sağ ve Doç. Dr. Şehime Gülsün Temel, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. İmran Sağlık, Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Kadir Yeşilbağ ve Translasyonel Tıp Anabilim Dalı Araştırma görevlisi Adem Alemdar Bursa'da ilk kez bir COVID-19 hastasından elde edilen SARS-CoV-2 virüs genomunun dizi analizini gerçekleştirdi.

Tamamlanan çalışma hakkında açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Şehime Gülsün Temel, "Tıbbi Genetik Anabilim Dalının alt yapısı kullanılarak yapılan analizler sonucunda, izole edilen virüsün hücreye girmesini sağlayan "Spike" proteininde D614G olarak bilinen mutasyonu taşıdığı ve GR sınıfında olduğu görülmüştür. Bu mutasyonu taşıyan virüslerin daha az ya da daha çok bulaşıcı olup olmadığı ile ilgili küresel anlamda bilimsel çalışmalar devam etmektedir. Dünya genelinde şimdiye kadar 95000'den fazla virüs genomunun dizilenerek eklendiği Gen Bank ve GISAID portalında Türkiye'den 194 örnek ve Bursa'dan da bir örnek yüklenmiştir" dedi.

Daha yüksek sayılarda virüs genom dizilemesi yapılması gerektiğini kaydeden Doç. Dr. Şehime G. Temel, "Böylelikle epidemiyolojik ve moleküler araştırmalar hızlanabilecek. Bu anlamda Sağlık Bakanlığı'ndan etik kurul iznini aldık. Yerel etik kurul başvurusunu da yaparak proje ölçeğinin büyütüleceğini düşünüyoruz" diye konuştu. - BURSA