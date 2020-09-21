Son dakika haberleri... Covid-19 kaygılarıyla petrol fiyatları yüzde 2.0'den çok düştü

Küresel emtia piyasalarında yatırımcılar, Covid-19 pandemisinden ekonomik toparlanmaya ilişkin endişeleri atlatmaya çalışırken, petrol fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününde yüzde 2.0'nin üzerine düştü.
Yatırımcıların kaygılarını artıran verilerin arasında, ABD'de son 24 saat içinde 32 bin 186 vakanın daha açıklanması ve küresel düzeyde kaydedilen Covid-19 vakalarının sayısının 31 milyonu aşması oldu.Gelişmelerle, Kasım teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.18 düşüşle 42.21 dolara gerilerken, Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 2.46 düşüşle 40.10 dolara indi.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 13:00 - Kaynak: DHA
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