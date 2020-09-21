Son dakika haberleri... Covid-19 kaygılarıyla petrol fiyatları yüzde 2.0'den çok düştü

Küresel emtia piyasalarında yatırımcılar, Covid-19 pandemisinden ekonomik toparlanmaya ilişkin endişeleri atlatmaya çalışırken, petrol fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününde yüzde 2.0'nin üzerine düştü.

Yatırımcıların kaygılarını artıran verilerin arasında, ABD'de son 24 saat içinde 32 bin 186 vakanın daha açıklanması ve küresel düzeyde kaydedilen Covid-19 vakalarının sayısının 31 milyonu aşması oldu.