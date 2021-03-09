Son dakika haberleri! Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri! Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş Açıklaması

09.03.2021 15:29
Son dakika haberleri! Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş Açıklaması, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele noktasında belediyenin tüm ekipleriyle sahada olduklarını ev ilk günkü hassasiyetle mücadeleye devam ettiklerini söyledi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele noktasında belediyenin tüm ekipleriyle sahada olduklarını ev ilk günkü hassasiyetle mücadeleye devam ettiklerini söyledi.

Demirbaş, salgın süreciyle ilgi yaptığı değerlendirmede, tüm ülkede olduğu gibi Çubuk'ta da hasta sayısının artmaması için mücadele ettiklerini ve gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, " Türkiye'de belki de ilk defa toplu taşıma alanları ile toplu kullanım alanlarının dezenfektenin biz başladık. Bu süreçte dezenfekte çalışmaları ile temizlik hizmetlerini hiç aksatmadık. Belediye personellerimizde sayı anlamında düşme olmasına rağmen tüm ekiplerimizle sahada olduk. Bu süreçte gerçekten hijyen konusunda özellikle ekiplerimiz son derece öz veriyle çalıştı. Aynı şekilde zabıta birimimiz, kültür ve sosyal hizmetler ve diğer arkadaşlarımız da denetim konusunda yine emniyet teşkilatımızla koordinasyon içerisinde yoğun bir çaba gösterdiğini görüyoruz. Belediye olarak ilk günkü hassasiyetle pandemiyle mücadeleye devam ediyoruz???????. Bütün çalışma arkadaşlarıma yürekten bu manada teşekkür ediyorum." dedi.

Kamu kurumlarıyla toplu olarak insanların bulunduğu bütün noktalarda dezenfektan çalışması gerçekleştirdiklerini anlatan Demirbaş, şunları kaydetti:

"Ayrıca ilçe merkezine bir adette araç ilaçlama tüneli kurduk. İlçemizdeki tüm iş yerleri, fabrikalar, ibadethaneler, parklar, kamu kurum ve kuruluşları, apartmanlar ile ortak kullanım alanları ve toplu taşıma araçları düzenli olarak dezenfekte edildi ve halen çalışmalarımız bu kapsamda devam ediyor. Bu güne kadar ekiplerimiz tarafından 163 bin 569 muhtelif alanda çalışma yapıldı. Yaklaşık 32 bin 500 özel araç dezenfekte edildi. İnsan sağlığına zarar vermeyecek viral ve antibakteriyel etkisi olan sarf malzemeler ile hazırlanan solüsyonlar ile hizmet verilmiştir. Bu bağlamda bu güne kadar 7 ton sarf malzeme kullanılmıştır. Ayrıca vatandaşlarımıza 210 bin maske, 5 bin 150 eldiven, 12 bin dezenfektan ve kolonya dağıtıldı. Belediyemizin desteğiyle 40 bin maske üretilerek ilk süreçte ilçemizin acil maske ihtiyacına da çare olunmuştur."

Soka çıkma yasakları ile kısıtlamaların olduğu günlerde oluşturdukları vefa destek ekipleriyle vatandaşın her zaman yanında olduklarını dile getiren Başkan Demirbaş, "İlçemizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 2 bin 341 adet gıda kolisi dağıtılırken, evinden çıkamayan 5 bin 615 kişinin ihtiyaçları ekiplerimiz tarafından karşılandı. Ayrıca kimsesi olmayan yardıma muhtaç 110 kişiye de yemek dağıtımı yapıldı." dedi.

Baki Demirbaş, Hisarcık, Türkiye, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş Açıklaması - Son Dakika


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