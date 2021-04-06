Son dakika haberleri! Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneği Başkanı Avan'dan bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki - Son Dakika

Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.

Avan, yaptığı yazılı açıklamada, bazı emekli amirallerin yaptıkları açıklamanın ülke içindeki ve dışındaki düşmanları sevindirdiğini belirtti.

"Gün siyaset yapma günü değildir." ifadesini kullanan Avan, şunları kaydetti:

"Her önüne gelen, her canı sıkılan bildiri yayınlamaya kalkarsa ülkemizde huzur da kalmaz, düzen de kalmaz. Çok mu rahatsızsınız, siyasi bir partiye girer veya parti kurarsınız, orada istediğiniz gibi düşüncelerinizi ortaya koyarsınız. Milletin karşısına çıkar, boyunuzun ölçüsünü alırsınız. Devletin verdiği imkan ve unvanlarla oturduğunuz yerde ortalığı karıştırmaya hakkınız yoktur. Geçmişte giymiş olduğunuz şerefli elbiseleri bu gibi kirli emellerinize alet etmeye de hiç hakkınız yoktur. Yapılan bu yazılı bildiriyi şiddetle kınıyoruz."