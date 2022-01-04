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Son dakika haber! Çubuk'ta küresel ısınma ve iklim değişikliği farkındalığı etkinliği - Son Dakika

Son dakika haber! Çubuk'ta küresel ısınma ve iklim değişikliği farkındalığı etkinliği

04.01.2022 16:52

Son dakika haberler... Ankara'nın Çubuk ilçesinde "Karbon Ayak İzinde Çubuk" adlı proje kapsamında bir hafta sürecek çeşitli etkinlikler başladı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde "Karbon Ayak İzinde Çubuk" adlı proje kapsamında bir hafta sürecek çeşitli etkinlikler başladı.

Küresel ısınma ve iklim değişikliği farkındalık oluşturma etkinlikleri kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen ve Çubuk Kaymakamlığı ile Çubuk Belediyesi tarafından desteklenen projenin açılışı Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Çiçek, karbon ayak izinin, bireyin küresel ısınmadaki payının bir ölçüsü olduğunu vurguladı.

Enerji harcanan hemen her faaliyetin bir karbon maliyetinin bulunduğunu aktaran Çiçek, "Ulaşım, ısınma, enerji harcanması ya da kullanılan ürünlerle atmosfere yayılan karbondioksit miktarını ifade eden karbon ayak izinin azaltılmasında en önemli unsurlar; ağaçlandırma, enerji verimliliği, temiz enerji ve üretimde çevreye duyarlı teknolojilerin kullanımıdır. Ülkemizde kişi başına düşen ayak izi ise 2,7 global hektardır. Bu oran dünya ortalamasının üzerindedir. Ana hedefimiz, 6 çeşit sera gazının atmosfere yayılmasını önlemek veya azaltmaktır." diye konuştu.

Konferansın ardından Atatürk Parkı'nda Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, AFAD, UMKE, meteoroloji ekipleri ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümü öğrencileri tarafından tanıtım ve gösteriler sunuldu.

Simülasyon tırında deprem eğitimi

Atatürk Parkı'ndaki programda konuşan Çubuk KaymakamıaAdem Keleş, iklim değişikliği, çevre bilincinin geliştirilmesi ve doğal afet hazırlığı konularında ilçede birtakım faaliyetler sürdürdüklerini bildirerek, "Bütün okullardan öğrencilerimizin stantları gezerek bilgilendirilmelerini sağlayacağız. Bütün vatandaşlarımızı da yine bu etkinliğe katılmasını bekliyoruz." dedi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise doğal afetler için her türlü hazırlığın yapılması gerektiğini söyledi.

Doğal afetler için devletin son yıllarda önemli hazırlıklar yaptığını anlatan Demirbaş, "Vatandaşlarımızın güvenliği için hasarların giderilmesi için hep birlikte el ele vererek gerekli hazırlığımız yapmalıyız. Bu etkinlik de bu anlamda farkındalığın yaratılması adına çok güzel bir çalışma oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Etkinlikte davetlilere, AFAD'ın Türkiye'de yaşanmış büyük depremlerin şiddetinde sarsıntıların canlandırıldığı simülasyon tırında deprem konusunda teorik ve pratik eğitim verildi.

AFAD'ın deprem simülasyon tırında 7,6 büyüklüğündeki Marmara ve 6,8'lik Elazığ depremleri canlandırılarak, tıra bindirilenlere hem pratik eğitim verildi hem de deprem korkularını yenmeleri sağlanmaya çalışıldı.

Tıra binen İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Seyda Topal, Çubuk Belediyesi Özel Kalem Müdürü Rıdvan Doğan ile beraberindekiler 7,6'lık deprem anını deneyimleri.

Çubuk Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli de öğrencilere ve katılımcılara fidan hediye etti.

Son dakika haber! Çubuk'ta küresel ısınma ve iklim değişikliği farkındalığı etkinliği
Son dakika haber! Çubuk'ta küresel ısınma ve iklim değişikliği farkındalığı etkinliği
Son dakika haber! Çubuk'ta küresel ısınma ve iklim değişikliği farkındalığı etkinliği

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Küresel Isınma, Hisarcık, Ankara, Çubuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Çubuk'ta küresel ısınma ve iklim değişikliği farkındalığı etkinliği - Son Dakika


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