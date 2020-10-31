Son dakika haberleri! Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Kovid-19'u atlattı Açıklaması - Son Dakika

Adana'nın Çukurova ilçe Belediye Başkanı Soner Çetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun negatife döndüğünü açıkladı.

Çetin, sosyal medyadan yaptığı görüntülü paylaşımda, 22 Ekim'de ilk Kovid-19 testinin pozitif çıktığını anımsattı.

Dün gece yeniden test yaptırdığını belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Çok şükür dün gece yapılan Kovid-19 testim negatif çıktı. Tamamen normale döndüm, sağlığım yerinde. Çok çok iyiyim, inşallah pazartesi günü görevimin başındayım. Bu süreçte destek olan, arayan, mesaj atan çok değerli dostlarıma teşekkür ediyorum. İnsan böyle zamanlarda ne kadar çok sevildiğini, arkasında ne kadar büyük bir destek olduğunu görmüş oluyor. Bu desteğiniz için hepinize teşekkür ediyorum."

Çetin, geçmiş olsun ziyaretine gelinmemesini isteyerek, "Maske, mesafe ve hijyen kurallarını unutmayalım. Tedbiri elden bırakmayalım. İnanıyorum ki çok yakın zamanda bu beladan hep beraber kurtulacağız." ifadesini kullandı.