Son dakika haberleri... Cuma vakti vatandaş cami avlusu, stadyum ve pazar yerlerini doldurdu - Son Dakika

Muğla'da cuma namazı, yeni tip koronavinüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cami avlusu, stadyum, pazar yeri ve okul bahçelerinde kılındı.

Muğla merkez ve ilçelerinde önceden dezenfekte edilen camilerde görev alan polis ekipleri, vatandaşları maske ve sosyal mesafe kurallarıyla ilgili uyardı.

Bodrum Kaymakamlığınca gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra ilçe stadına gelenler yanlarında getirdikleri seccadelerle cuma namazını kıldı.

Marmaris ilçesinde Hisarönü, Orhaniye ve Bayır Mahalelerinde camilerin bahçesi sosyal mesafe kuralına uygun olmayacağı düşüncesiyle düğün salonlarında cuma namazı kılındı.