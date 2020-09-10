Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, Lİter Gazetesine konuştu - Son Dakika

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, Lİter Gazetesine konuştu

Bir son dakika haberine göre Mehmet KalayANKARA (İHA) - Liter Gazetesine konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Her şeyden önemlisi tarih şuuru ve millet aşkıyla önce insan diyen, her şey insan için diyen, en büyük tacımız adil yönetim diyen bir lidere sahip oldukları için hakikaten Kazakistan halkı çok...

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, Lİter Gazetesine konuştu, System.String[]

Mehmet Kalay

ANKARA (İHA) - Liter Gazetesine konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Her şeyden önemlisi tarih şuuru ve millet aşkıyla önce insan diyen, her şey insan için diyen, en büyük tacımız adil yönetim diyen bir lidere sahip oldukları için hakikaten Kazakistan halkı çok şanslıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Kazakistan Liter Gazetesine konuştu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in "Yeni Bir Gerçek Karşısında Kazakistan: Eylem Zamanı" konulu Ulusa Sesleniş konuşması üzerine Kazakistan Liter Gazetesine konuşan Topçu, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in konuşmasını takip ederken aynı atanın çocukları olmaktan gururlandığını söyledi.

Topçu, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev'in Cumhurbaşkanlığı döneminde Kazakistan- Türkiye ilişkileri iki ülke ve bölge için daha büyük katkılar sağlayacak şekilde büyüyeceğini gururla görmekte olduğunu söyleyerek, "Sayın Tokayev'in öncülüğünde güçlü ve büyük bir Kazakistan hedefine olan inanca şahitlik ediyoruz. Ne mutlu Kazakistan'a, ne mutlu Türk dünyasına, ne mutlu bölgeye ve dünyaya" ifadelerine yer verdi.

Liter Gazetesi'ne yaptığı değerlendirmede Topçu, "En başta halka hizmeti Hakk'a hizmet olarak görerek devlet yönetiminde şeffaflık, eşitlik, verimlilik, adil paylaşım, hukukun üstünlüğü, tarihi mirasa sahip çıkma ve modern dünyada söz sahibi olma iddiasına fazlasıyla sahip olma iddiasına fazlasıyla sahiptir. Devlette devamlılık esasından hareketle çağın gereklerine uygun teşhislerle ve yöntemlerle geçmiş ile geleceği birleştiren yolu çizecek kararlı bir devlet iradesi görmüş olmanın mutluluğunu yaşadık. Kuruluş dönemini çoktan tamamlamış büyük bir devletin yükselme dönemini devam ettirmekte ki kararlılığını müşahede ettik. Kazakistan dünyanın güç dengeleri arasında ruhen ve fiziken kendisinde hazır olduğunu ve doğudan parlak bir güneşin doğduğunu gösteriyor. Ekonomiden siyasete, devlet sisteminden savunmaya, eğitimden sağlığa her alanda çağdaş dünya içinde hür ve müstakil varlığıyla kendi olabilecek bir Kazakistan var diyor. Dijital çağın gereklerine hakim, bilgi teknolojileri endüstrisine göre kendini hazırlayan modern Kazakistan eminim ki çok kısa zamanda bütün dünyanın gıpta edeceği bir seviyeye ulaşacaktır. Büyük liderlik vizyonu, bilimsel kavrayış üstünlüğü ve tecrübe ve irfanla kuşanmış bir latif üsluba sahip olduğu için Tokayev'in öncülüğünde güçlü ve büyük bir Kazakistan hedefine olan inanca şahitlik ediyoruz. Ne mutlu Kazakistan'a, ne mutlu Türk dünyasına, ne mutlu bölgeye ve dünyaya" ifadelerini kullandı.

KAZAKİSTAN HALKI ÇOK ŞANSLI

Kazakistan halkının çok şanslı olduğunu belirten Topçu, "Her şeyden önemlisi tarih şuuru ve millet aşkıyla önce insan diyen, her şey insan için diyen, en büyük tacımız adil yönetim diyen bir lidere sahip oldukları için hakikaten Kazakistan halkı çok şanslıdır. En büyük duam ve beklentim 21. yüzyılın Türk asrı olmasına dairdir. Eminim ki bu asrın en parlak güneşi ata vatanımız Kazakistan olacaktır. İki kardeş ülke Kazakistan ve Türkiye'nin diplomatik ilişkileri 29.yılına girecek. Tarihi, kültürü, kanı, canı ve değerleri aynı olan Avrasya ve dünya için birçok ortak görüşe sahiptirler. İki kardeş ülkenin ekonomik ilişkileri ciddi büyüme göstermektedir. 30 milyon dolarla başlayan ikili ticaret hacmimiz, 2020 başında yüz kat büyüyerek, üç milyar doları aşmıştır. Türkiye, bu güne kadar ata yurdumuz Kazakistan'da 4 milyar doları aşan yatırımlar yapmış, kardeş Kazakistan ise Türkiye'de 1 milyar doların üzerinde yatırımlar yapmıştır. Türkiye ve Kazakistan aynı zamanda stratejik ortaktır. Aksakalımız bilge lider Nursultan Nazarbayev ile uzun yıllar beraber çalışmış olan Kazakistan Cumhurbaşkanı, diplomat kökenli seçkin devlet adamı Kasım-Jomart Tokayev'in döneminde ise Kazakistan-Türkiye ilişkileri iki ülke ve bölge için daha büyük katkılar sağlayacak şekilde büyüyeceğini gururla görmekteyiz. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'e büyük liderliği dolayısıyla Türk dünyası adına takdir, minnet ve şükran duygularıyla saygılarımı sunuyorum. Ezelden yiğit bilinen şanımız duyuldu. Şerefle yaşayan Kazak'ım güçlüdür" değerlendirmesinde bulundu.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 07:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, Lİter Gazetesine konuştu - Son Dakika

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