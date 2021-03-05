Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 şehidin cenazesine katılacak - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Bingöl 'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlerimizin Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazına iştirak edecektir." denildi.

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