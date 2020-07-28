Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Ağustos'ta Ortodoks vatandaşlarımız, Sümela Manastırı'nda Meryem Ana... - Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 05:21

Kaynak: AA

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde usulsüzlük operasyonu: Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltında

Trabzonspor yeni sezon formasını duygusal bir video ile tanıttı

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