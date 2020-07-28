Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Ağustos'ta Ortodoks vatandaşlarımız, Sümela Manastırı'nda Meryem Ana... - Son Dakika

Sümela Manastırı 2. Etap Açılış Töreni ve Trabzon Ayasofya Camii'nin restorasyon sonrası açılış törenleri
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Açılışların yapılması kurdele kesilmesi
İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sümela Manastırı 2. Etap Açılış Töreni ve Trabzon Ayasofya Camii'nin restorasyon sonrası açılış törenlerine canlı bağlantıyla katıldı.
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Erdoğan: "15 Ağustos'ta Ortodoks vatandaşlarımız, Sümela Manastırı'nda restorasyon döneminde ara verilen Meryem Ana ayinini gerçekleştirebilecek."