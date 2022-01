Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Müfredat başta olmak üzere eğitim-öğretimin içeriğini güncellemek ve geliştirmek, çocuklarımıza en uygun olanı sunmak durumundayız." dedi.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 15 bin öğretmenin atama töreninde konuşan Erdoğan, çocukların eğitime erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla attıkları en önemli adımlardan birinin, ders kitaplarının ücretsiz dağıtımı olduğunu söyledi.

Artık anne babaların evlatlarına ders kitabı bulmak için kırtasiye kırtasiye gezmek mecburiyetinde kalmadığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gençler, bizler bu çileyi çok çektik biliyor musunuz? Kırtasiye dükkanlarında sıraya girerdik ve o tanıdığımız kırtasiyeci amcalarımız bize bir hafta sonraya, 15 gün sonraya gün verirlerdi. Sadece kitap değil, defterleri bile alamazdık, bu çileleri çektik. Siz teksir notları nedir, bilir misiniz? İşte biz o teksir notlarıyla okuduk. Ağabeylerimizden o teksir notlarını paramızla satın almak isterdik, nazlanır ve bize vermezlerdi ve teksir notları dediğimiz de maalesef teksir makinesinin bütün mürekkebiyle her tarafını berbat ettiği notlardı. Biz dedik, bu çileleri çektik, artık yeni nesil bu çileyi çekmemeli, onun için de kuşe kağıtla kitaplarımızı hazırladık, sıraların üzerine bunları koyduk. İstedik ki bizim çektiğimiz çileyi yeni nesil çekmesin. Bu millete yakışan, bu milletin evlatlarına yakışan neyse bunu yapalım. Çocuklarımız okula geldiğinde o öğretim yılında okuyacakları ders kitapları sıralarının üstünde hazır olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdiye kadar 4 milyar adede yakın ders kitabını öğrencilere ücretsiz dağıtmanın haklı gururunu yaşadıklarını aktardı. Erdoğan, kısa süre önce kritik bir adım daha atarak, yardımcı kaynak kitaplarını da Milli Eğitim Bakanlığının hazırlayıp, basarak öğrencilere ulaştırmaya başladığını hatırlattı.

Öğrencilere geçen yıl 24 milyona yakın yardımcı kaynak kitabı ücretsiz ulaştırdıklarını, bu yıl sonuna kadar sayıyı 100 milyona çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Erdoğan, böylece ailelere yük olan bir meseleyi daha çözüme kavuşturduklarını belirtti.

"Bundan sonra asıl odaklanmamız gereken husus, eğitimin kalitesini artırmaktır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerek uluslararası veriler, gerekse atılan bu adımlar, esasında bize şu gerçeği hatırlatıyor. Türkiye son 19 yılda yaptığı devasa yatırımlar sayesinde artık eğitim-öğretim altyapısındaki eksikliklerini hemen hemen tamamıyla tamamlamıştır. Bundan sonra asıl odaklanmamız gereken husus, eğitimin kalitesini artırmaktır. Bunu sizler başaracaksınız. Bugünkü kuraların ehemmiyeti burada. Bunun için müfredat başta olmak üzere eğitim-öğretimin içeriğini güncellemek ve geliştirmek, çocuklarımıza en uygun olanı sunmak durumundayız. Eğitim-öğretimde niteliğin artırılmasında Bakanlığımızla birlikte öğretmenlerimize de çok büyük görevler düşüyor. Çünkü bir eğitim sisteminin çıtasını belirleyen asıl unsur öğretmenlerdir. Sizlerin gayreti ve niteliği arttıkça öğrencilerimizin kalitesi de buna bağlı olarak yükselecektir. Tabii mesele sadece bundan da ibaret değildir. İnancımız bize beşikten mezara kadar ilim öğrenmeyi, ilim tahsil etmeyi emrediyor. İlim yolculuğu sadece okulla sınırlı olmayan, son nefesimize kadar süren uzun bir yolculuktur. Modern dünyada buna hayat boyu öğrenme diyorlar."

Erdoğan, vatana, millete, ailesine, çevresine faydalı olmak isteyen bir kişinin okumak, araştırmak, kendini geliştirmek, kendini sürekli yenilemek zorunda olduğunu, diğer türlü insanın hangi işi yaparsa yapsın, durdukça, mevcutla yetinmeye başladıkça, körelmekten, irtifa kaybetmekten kendini kurtaramayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam, 'İki günü birbirine eşit olan ziyandadır' buyuruyor. Teknolojinin de katkısıyla, hayatın baş döndürücü bir hızla değiştiği günümüzde bu hakikatlerin kıymeti ve anlamı çok daha iyi anlaşılıyor." diye konuştu.

"Öğretmenlik Meslek Kanunu şimdiden hayırlı olsun"

Öğretmenlerin, bir taraftan tecrübelerini arttırırken ve öğrencileri en güzel şekilde yetiştirirken, diğer taraftan kendilerini de ihmal etmemelerinin ve mesleki olarak kendilerini geliştirmelerinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, öğretmenlerin bunun için sürekli eğitimlerle ve lisansüstü programları ile mesleki tekamülü sağlamaları, alanlarındaki yenilikleri takip etmeleri gerektiğini dile getirdi.

Erdoğan, "Milli Eğitim Bakanlığımız bu konuda öğretmenlere gereken her türlü desteği sağlıyor. Hali hazırda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşmeleri süren Öğretmenlik Meslek Kanunu diğer kazanımlar yanında lisansüstü ve doktora yapan öğretmenlerimize ilave teşvikler getiriyor. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun şimdiden öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

"Kalbi kıpır kıpır çarpan o güzel yüzlü çocuklar, artık sizlere emanet"

Görev yerleri belli olacağı için heyecanlarının farkında olduğu öğretmenlerin, ömür boyu üzerlerinde taşıyacakları, mesuliyeti ağır bir mesleğe bugün ilk adımı atacaklarını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz bizim Aybükelerimiz oldu, onlar şehadete yürüdüler. Bizim Necmettin öğretmenlerimiz oldu, onlar şehadete yürüdüler. Bu mesleğin bu yanı da var. Şahadetle iç içe öğretmenlerimiz. Bu herkese nasip olmaz. Ben inanıyorum ki şu anda Aybüke öğretmen, Necmettin öğretmen bu şerefle ebedi alemde, cennetle müjdelenen kişiler arasında yerlerini aldılar. Allah rahmet etsin.

Ülkemizin dört bir köşesindeki, kalbi kıpır kıpır çarpan o güzel yüzlü çocuklar, artık sizlere emanet. Sizler sınıflarınızda evlatlarınıza sadece eğitim vermeyeceksiniz. Sizler gözleri ışıldayan çocuklara sadece bilgi de aktarmayacaksınız. Her biriniz aynı zamanda duruşunuzla, davranışınızla, sözlerinizle, taşıdığınız değerlerle kısaca her halinizle onlara örnek olacaksınız. Bir taraftan bilginizle körpe dimağları tıpkı bir gergef gibi işleyecek, diğer taraftan da hal dilinizle onların karakter gelişimlerini destekleyeceksiniz. Dolayısıyla çocuklarımızı başarılı bireyler kılmaya çalışırken, onları iyi, erdemli ve ahlaklı insan olmaya da sizler teşvik edeceksiniz. Sizlerden öğrencilerimizi dinamik, açık fikirli, üretken aynı zamanda da sorumlu fertler olarak yetiştirmenizi bekliyoruz.

Maarif davamızın öncülerinden merhum Nurettin Topçu hocamız bunu şöyle ifade ediyor, tabii siz Nurettin Topçu hocalarımızı göremediniz ama hiç olmazsa eserlerini okumanızda fayda var, 'Okullar, öğrenciye bilgiler yükleyen bir düşünce deposu olmamalıdır. Mektep, öğrenciye kendi akıl yetkilerini tek tek işletmeyi öğreten ve bu donanımı işleterek olgunlaştıran bir atölye olmalıdır. Üstat, 'bize insan mektebi lazım' dedikten sonra tasavvurundaki okulu da şöyle tarif eder, 'Bir mektep ki bizi kendi ruhumuza kavuşturan, kendi hareketimizin ahlaki değeri olduğunu tanıtsın, hayaya hayran gönüller, insanlığı seven temiz yürekler yetiştirsin. Her ferdimizi, milletimizin tarihi içinde aratsın. Vicdanlarımıza her an Allah'ın huzurunda yaşamayı öğretsin'. İşte Nurettin Topçu bu. Allah rahmet etsin. Sizlerden bu tür öğrenciler yetiştirmeyi özellikle bekliyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son yıllarda yaşadıklarımız bize Türkiye'yi bekleyen en büyük tehlikenin nesillerin çalınması, evlatlarımızın terörün ve marjinal ideolojilerin vahşi dişleri arasında kaybolması olduğunu göstermiştir. Millet olarak bizim hiçbir örgüte, hiçbir şebekeye, hiçbir sapkın ve marjinal ideolojiye kaptıracak tek bir evladımız dahi olamaz." görüşünü paylaştı.

Atanan her öğretmenin görevini layıkıyla yapacağına yürekten inandığını ifade eden Erdoğan, "Rabb'im yolunuzu, bahtınızı açık etsin. Ataması yapılacak öğretmenlerimizi tekrar tekrar tebrik ediyorum. Ülkemizin dört bir yanında görev alacak siz değerli öğretmelerimize başarılar diliyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ailelerinizle mutlu yarınların inşallah sizlerle birlikte oluşmasını Rabb'imden niyaz ediyorum." dedi.

Törenden notlar

Öğretmen atamalarına ilişkin video gösteriminin yapıldığı törende, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti.

Daha sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salondan seçtiği 9 kişinin söylediği rakamlarla kura numarası oluşturuldu.

Kura numarasının "523786914" olarak belirlenmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan "Rabb'im, hayırlısıyla inşallah bu ülkede hizmet edilecek yerleri nasip etsin. Rabb'im yar, yardımcımız olsun." diyerek atama butonuna bastı.

Atama heyecanını öğretmen adayları ile paylaşan Erdoğan, atanan bazı öğretmen adaylarının ismini de okudu.

Elektronik ortamda kura numarasına göre yapılan atama sonucunda, salondaki ekranda atandıkları illeri ve okulları gören adaylar, mutluluklarını yakınlarına sarılarak yaşadı.

Sevinç gösterisinde bulunan bazı öğretmen adaylarını sahneye çağıran Erdoğan, "hayırlı olsun" temennisinde bulunarak, "15 bin öğretmene yavrularımız emanet. Bu ülkeye, millete layık ve milletimizi gururlandıracak bir nesil yetiştirmenizi sizlerden rica ediyorum." ifadesini kullandı.

