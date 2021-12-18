Üye Girişi
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin ardından paylaşımlarda bulundu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin ardından paylaşımlarda bulundu Açıklaması

18.12.2021 22:10
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin ardından paylaşımlarda bulundu Açıklaması

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah biz de bugün yaptığımız işler ve aldığımız kararlarla Türkiye-Afrika ilişkilerinin geleceğine damga vuracağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah biz de bugün yaptığımız işler ve aldığımız kararlarla Türkiye- Afrika ilişkilerinin geleceğine damga vuracağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, iki gündür sürdürdüğü yoğun mesaisinin ardından 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne ilişkin bilgiler verdi.

Erdoğan, "2008'de İstanbul'da, 2014'te Malabo'da gerçekleştirdiğimiz Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin üçüncüsüne İstanbul'da ev sahipliği yaptık. 38 ülkenin katılımıyla, hamdolsun, başarılı bir şekilde tamamladığımız zirve marjında toplam 15 ikili görüşme gerçekleştirdik." dedi.

"Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık" temasıyla düzenlenen zirveyle Türkiye-Afrika ilişkilerini yeni ve daha ileri bir seviyeye taşıdıklarını kaydeden Erdoğan, kabul edilen bildiri ve ortak eylem planıyla ilişkileri derinleştirecek yol haritası üzerinde mutabık kaldıklarını vurguladı.

"2005'te 12 olan kıtadaki büyükelçilik sayımız bu yıl itibarıyla 43'e ulaştı"

2005 senesini "Afrika Yılı" ilan ederek, kıtayla ilişkilerinde yeni bir sayfa açtıklarına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"İş birliğimizi 'eşit ortaklık ve kazan-kazan' temelinde ilerletmeye çalıştık. Kıtaya yönelik üstenci, nobran, buram buram oryantalizm kokan bakış açılarını daima reddettik. 2008 yılında Afrika Birliği'nin stratejik ortağı olduk. Kıtayla 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmimizi 2020 yılında 25,3 milyar doların üzerine çıkardık. 2021'in ilk 11 ayındaki ticaretimizde 30 milyar doları yakaladık. Kıta çapındaki yatırımlarımızda 6 milyar dolara ulaştık. 2005'te 12 olan kıtadaki büyükelçilik sayımız bu yıl itibarıyla 43'e ulaştı. Ankara'da 10 Afrika ülkesinin büyükelçiliği varken bugün 37'nci dünyadaki en büyük diplomatik temsilciliğimizi Somali'de açtık. Türkiye burslarımızdan yararlanan Afrikalı öğrencilerin sayısı 14 bini aştı. Bugüne kadar 30 Afrika ülkesine 50 ziyaret gerçekleştirdim. Bu ziyaretlerde her türlü zorluğa rağmen yılmadan çalışan, ter döken, hayata umutla sarılan mütevekkil insanlar gördüm. Afrikalı kardeşlerimizin gayreti, mücadelesi ve azmine daima büyük bir saygı ve hayranlık duydum."

"Ülkelerimiz arasında çok ciddi iş birliği potansiyelinin var olduğunu görüyoruz"

"Dünya 5'ten büyüktür bayrağı altında yürüttüğümüz mücadeleyi sadece kendimiz için değil Afrikalı kardeşlerimiz için de veriyoruz." diyen Erdoğan, paylaşımlarını şöyle tamamladı:

"Artık birbirimizi daha yakından tanıyor, samimiyetimizi biliyor, ülkelerimiz arasında çok ciddi iş birliği potansiyelinin var olduğunu görüyoruz. Bir Afrika atasözünde 'Bugün yaptığımız her şey tarihe kazınır' denilmektedir. İnşallah biz de bugün yaptığımız işler ve aldığımız kararlarla Türkiye-Afrika ilişkilerinin geleceğine damga vuracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında, zirveden fotoğraflar ile Afrika kıtasına yaptığı ziyaretten fotoğraflar da yer aldı.

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin ardından paylaşımlarda bulundu Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
22:14 Hadise kesenin ağzını açtı! Annesine aldığı yılbaşı hediyesi servet değerinde
22:08 Rıdvan Dilmen'den övgü dolu sözler: Türkiye demiyorum, dünya çapında diyorum
21:51 Hakem Zorbay Küçük'ten Galatasaraylı futbolculara skandal sözler! ''Go lan'' demiş
21:06 Aslan kabustan uyanamıyor! Başakşehir'le berabere kalan Galatasaray'ın galibiyet hasreti 6 maça çıktı
21:00 Bakan Nebati'den Türkiye Bankalar Birliği ile önemli toplantı! Yeni ekonomi programı masaya yatırıldı
20:52 Normalleşme adımları hız kazanıyor! Ermenistan'ın Türkiye özel temsilcisi belli oldu
20:39 Korkutan kaza! Acılar içerisinde yerde kalan Diagne yürüyemeyecek hale geldi
20:31 Beşiktaş'ta derbi kadrosu belli oldu! Fenerbahçe maçında 4 yıldız forma giyemiyor
19:56 Son dakika: Kars-Erzurum karayolunda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 3'ü ağır 10 yaralı
19:55 Okaka'dan müthiş röveşata! Herkes İtalyan santrforun Galatasaray'a attığı golü konuşuyor
Hadise kesenin ağzını açtı! Annesine aldığı yılbaşı hediyesi servet değerinde Hadise kesenin ağzını açtı! Annesine aldığı yılbaşı hediyesi servet değerinde         
22:14
Son Dakika: Türkiye'de 18 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 191 kişi vefat etti, 17 bin 644 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 191 kişi vefat etti, 17 bin 644 yeni vaka tespit edildi         
19:43
Dev piton, avcıyken av oldu! İşte vahşi doğanın gerçek yüzü Dev piton, avcıyken av oldu! İşte vahşi doğanın gerçek yüzü         
17:14
'FETÖ'nün yelpazecisi' tutuklandı, etkin pişmanlıktan faydalanmayı reddetti: Ben FETÖ'cü değilim ki 'FETÖ'nün yelpazecisi' tutuklandı, etkin pişmanlıktan faydalanmayı reddetti: Ben FETÖ'cü değilim ki         
16:48
Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu Türkiye'yle paylaştı Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu Türkiye'yle paylaştı         
14:43
Ivana Sert, Sezer Dermenci ile Maldivler'de dünya evine girdi Ivana Sert, Sezer Dermenci ile Maldivler'de dünya evine girdi         
13:57
İki kadın cinayetiyle suçlanan Ümitcan Uygun'un annesinin ölümüne takipsizlik kararı İki kadın cinayetiyle suçlanan Ümitcan Uygun'un annesinin ölümüne takipsizlik kararı         
13:07
Anne öfkesi! Beş gündür eve gelmeyen kızıyla karşılaşınca saçlarına yapıştı Anne öfkesi! Beş gündür eve gelmeyen kızıyla karşılaşınca saçlarına yapıştı         
11:07
"Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha "Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha         
10:08
Bayern Münihli Lewandowski'den gol şov! 50 yıllık rekoru kırdı Bayern Münihli Lewandowski'den gol şov! 50 yıllık rekoru kırdı         
10:06
İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı! İkiz bebek bekleyen kadının yaşadığı büyük şok! Hamileyken hamile kaldı!         
09:34
Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim Sahte alkolden ölümler artınca düğmeye basıldı! Polisten çok sayıda mekana denetim         
08:44
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı         
08:43
Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler         
08:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu         
08:41
Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak         
08:40
Baykuşun yuvasının içine yuva yapan güvercinin sonu feci oldu Baykuşun yuvasının içine yuva yapan güvercinin sonu feci oldu         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2021 22:19:24. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin ardından paylaşımlarda bulundu Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement