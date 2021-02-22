Cumhurbaşkanı Erdoğan: "81 il, 922 ilçenin tamamında bugüne kadar 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık."

Son Dakika › Politika › Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '81 il, 922 ilçenin tamamında bugüne kadar 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık.' - Son Dakika

Özlem Zengin'den kendisine yapılan çirkin saldırıyla tepki: Yaklaşık iki aydır sistematik saldırıya uğruyorum