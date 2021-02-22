Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "81 il, 922 ilçenin tamamında bugüne kadar 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık."
22.02.2021 17:03
Son dakika politika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "81 il, 922 ilçenin tamamında bugüne kadar 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "81 il, 922 ilçenin tamamında bugüne kadar 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık."
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