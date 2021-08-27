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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bosna Hersek'te sevgi seli - Son Dakika

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bosna Hersek'te sevgi seli

27.08.2021 17:09

Son dakika gündem haberine göre - Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bosna Hersek'te sevgi seli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da sevgi seli ile karşılaştı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bosna Hersek'te sevgi seli

SARAYBOSNA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da sevgi seli ile karşılaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip, ziyaret düzenlediği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saraybosna temasları kapsamında ilk olarak Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabir ziyaretinin ardından Cuma namazını kılacağı Başçarşı Camii'nin bulunduğu Başçarşı'ya geldi. Başçarşı'da büyük bir sevgi seli ile karşılaşan Erdoğan, kalabalıkta bulunan çocukları sevdi. Erdoğan daha sonra Cuma namazını kılacağı Başçarşı Camii'ye geldi.

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bosna Hersek'te sevgi seli
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bosna Hersek'te sevgi seli
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bosna Hersek'te sevgi seli
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bosna Hersek'te sevgi seli

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Saraybosna, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bosna Hersek'te sevgi seli - Son Dakika


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