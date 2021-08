Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bosna Hersek'te sevgi seli - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip, ziyaret düzenlediği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saraybosna temasları kapsamında ilk olarak Aliya İzzetbegoviç 'in kabrini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabir ziyaretinin ardından Cuma namazını kılacağı Başçarşı Camii'nin bulunduğu Başçarşı'ya geldi. Başçarşı'da büyük bir sevgi seli ile karşılaşan Erdoğan, kalabalıkta bulunan çocukları sevdi. Erdoğan daha sonra Cuma namazını kılacağı Başçarşı Camii'ye geldi.

Tarihi geri dönüş her an olabilir! Ronaldo'nun Manchester United'a imza atması an meselesi