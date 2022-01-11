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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Karaman ziyaretinde 4 yıl önce çektirdikleri fotoğrafı hediye etti - Son Dakika

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Karaman ziyaretinde 4 yıl önce çektirdikleri fotoğrafı hediye etti

11.01.2022 17:01
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Karaman ziyaretinde 4 yıl önce çektirdikleri fotoğrafı hediye etti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karaman ziyareti sırasında bir kişi Erdoğan'ın 4 yıl önceki ziyaretinde o zaman 3 aylık olan yeğeniyle ekildiği fotoğrafı hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karaman ziyareti sırasında bir kişi Erdoğan'ın 4 yıl önceki ziyaretinde o zaman 3 aylık olan yeğeniyle ekildiği fotoğrafı hediye etti.

Mustafa Zahma gazetecilere yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17 Aralık 2017'de Karaman ziyaretinde onu yakından görebilmek için o zaman 3 aylık olan yeğeni Abdullah Tayyip ile yol kenarında beklediğini söyledi.

Valilikten üniversiteye giderken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otobüsü durduğunu ifade eden Zahma, "Cumhurbaşkanımız otobüsün kapısına gelerek yeğenimi kucağına aldı. Onu sevdi. Bir süre konuştuk. Eşim fotoğraflarımızı çekti. O gün benim en mutlu günlerimden biriydi." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 Ocak'ta Karamana geleceğini öğrenince çok heyecanlandığını belirten Zahma, şunları kaydetti:

"Onu tekrar yakından görebilmek için aynı yerde beklemeye başladım. 2017'de 3 aylık olan yeğenim 4 yaşına gelmişti. Eskiden çektiğimiz fotoğrafı Cumhurbaşkanımıza hediye etmek için büyüttüm. Cumhurbaşkanımız üniversiteye giderken otobüsü durdurdu. Bizleri selamladı. Kendisine fotoğrafı uzattım. O fotoğraftaki yeğenimin şimdi büyüdüğünü söyledim. Tekrar fotoğraf çektirdik. Yeğenim eskiyi hatırlamaz ama şimdi bu onun için unutulmaz bir anı oldu. Mutluyum. Bugünü unutmayacağım."

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Karaman, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Karaman ziyaretinde 4 yıl önce çektirdikleri fotoğrafı hediye etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Karaman ziyaretinde 4 yıl önce çektirdikleri fotoğrafı hediye etti - Son Dakika
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