Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan doğum günü tebrikleri iletildi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 68. doğum günü dolayısıyla sosyal medyadan çok sayıda tebrik mesajı yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 68. doğum günü için Twitter'da "İyikiDoğdunReis", "MilletinAdamı68Yaşında", "MilleteAdananBirÖmür" ve "Sayın Cumhurbaşkanım" etiketleriyle paylaşımlar yapıldı. Paylaşımlar, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kutlama mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutluyor, sağlık ve huzur dolu bir yaşam diliyorum. Saygıdeğer Cumhurbaşkanı nezdinde tüm Türk milletine saygı ve sevgilerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ömrünü milletimize hizmete vakfeden, yol ve dava arkadaşı olmakla iftihar ettiğim Muhterem Cumhurbaşkanımıza, Cenab-ı Hak'tan sağlıkla, afiyetle, huzurla, uzun ömür diliyorum." ifadelerinin yer aldığı kutlama mesajı yayınladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise "Bugün, ömrünü hak yoluna, milletine ve devletine adamış Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü. Sn. Cumhurbaşkanımızın doğum gününü gönülden kutluyorum. Cenab-ı Hak'tan Sayın Cumhurbaşkanımıza hayırlı ve sağlıklı uzun ömür vermesini temenni ediyorum." notuyla kutlama mesajı paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Hiçbir zaman dinmeyen Türkiye sevdası ile milletine adanmış bir ömür… Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a nice başarılı, sağlıklı ve mutlu yıllar diliyorum." paylaşımımda bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını "Sayın Cumhurbaşkanımızın doğum gününü kutluyorum. Daha gidilecek çok yol, verilecek çok mücadelemiz var. Rabb'im hayırlı, daha nice muvaffakiyetlerle dolu bir ömür nasip etsin." notuyla paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise kutlama mesajında "O'nun ömrü... Yüreği memleket sevdasıyla dolu, büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarı, liderimiz, Cumhurbaşkanımız; Rabb'im sizlere sağlıklı, uzun bir ömür nasip eylesin, başımızdan eksik etmesin." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sayın Cumhurbaşkanımıza Türkiye'ye hizmetle dolu nice yaşlar diliyoruz." notuyla kutlama mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise kutlama mesajında, "Bu büyük davanın kutlu yükünü taşıyan güzel insan... Doğum gününüz kutlu olsun. Mevla nice yıllara sağlık ve afiyet içinde kavuşmayı nasip etsin." ifadesine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da "MilleteAdananBirÖmür", "İyikiDoğdunMilletinAdamı" etiketleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı.