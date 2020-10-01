Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Genel Kurulunda yeni yasama yılı açılışına katıldı. (6)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Suriye'deki krize siyasi çözüm bulunması için uluslararası platformlarda yürütülen çabaların da en etkin destekçisi Türkiye'dir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Akdeniz'deki siyasi ve ekonomik potansiyelin paylaşımıyla ilgili anlaşmazlıkların hakkaniyet temelinde çözülmesi öncelikli tercihimizdir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Avrupa Birliği, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin şımarıklıklarının esiri olarak, etkisiz, ufuksuz, sığ bir yapı haline dönüşmüştür."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizde ortaya çıkmış olup da, Avrupa Birliği'nin inisiyatifi ve ağırlığı ile çözüme kavuşmuş tek bir sorun yoktur. Tam tersine, Birliğin müdahil olduğu her kriz, yeni boyutlar kazanarak büyümüştür."
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 15:58 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'AB, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin şımarıklıklarının esiri olarak sığ... - Son Dakika