Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdurrahim Karakoç ile Cahit Zarifoğlu'nu Andı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Edebiyatımızın eşsiz şahsiyetleri, büyük sevdaların, büyük davaların şairleri Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu vefatlarının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. " ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Türk edebiyatının önemli şairlerinden Abdurrahim Karakoç ile Cahit Zarifoğlu 'nu vefat yıl dönümlerinde yad etti.

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