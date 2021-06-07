Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdurrahim Karakoç ile Cahit Zarifoğlu'nu Andı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk edebiyatının önemli şairlerinden Abdurrahim Karakoç ile Cahit Zarifoğlu'nu vefat yıl dönümlerinde yad etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Edebiyatımızın eşsiz şahsiyetleri, büyük sevdaların, büyük davaların şairleri Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu vefatlarının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. " ifadesini kullandı.
Kaynak: Habermetre
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