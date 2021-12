Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Açıkladığımız program amacına ulaşmıştır - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Açıkladığımız program amacına ulaşmıştır (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan "Döviz kurunu serbest ekonomi kuralları içinde ülkemizin gerçeklerine uygun seviyeye getirmek için, sürdürülebilir bir seviyeye getirmek için dün açıkladığımız program amacına ulaşmıştır. Milletimiz tedbirleri, kararlı duruşumuzu takdirle karşılamış ve piyasalar buna uygun adımları atmıştır. Biz serbest piyasa kurallarına aykırı herhangi bir iş ya da işlem yapmıyoruz. Tam tersine serbest piyasanın kendi kurallarıyla işlemesini temin etmenin gayreti içindeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 10 yıllık dönemde her yol ve yöntemle sınandığını, sokakların kaosa sürüklenmek istendiğini, kaset kumpaslarıyla siyasi partilerin yönetimlerinin dizayn edilmeye çalışıldığını söyledi. Erdoğan, "Seçimleri etkilemek için akıl ve ahlak dışı yöntemler devreye sokuldu. Terör örgütleri ülkemiz içinde ve sınırlarımız boyunca harekete geçirildi. Askeri darbe ile milli irade çiğnenmek, ülke teslim alınmak istendi. Terörle mücadele için güney sınırlarımıza sığınak yapanlar biz devreye girince bu defa terör örgütlerinin hamiliğine büründü. Ekonomimize yönelik alenen tehditler savruldu, sinsi tuzaklar kuruldu. Gece yarıları başlayan ve kesintisiz süren finans oyunlarıyla ülkemiz çökertilmeye çalışıldı. Salgınla birlikte küresel ekonomide başlayan dalgalanmalar bile ülkemize yönelik saldırıların dozunu artırmanın amacı haline dönüştürülmek istendi. Dışarıdan birileri bu oyunu kurarken içeriden birileri de bu kirli oyunun figüranlığına ve taşeronluğuna soyundu. Biz tüm bu süreçte önümüze çıkan her engeli aşarak mücadele verdik. İçine çekilmek istendiğimiz sosyal, siyasi, psikolojik ve ekonomik her türlü tuzağı bozarak yolumuza kararlılıkla devam ettik. Elbette zor ve sıkıntılı günler geçirdik. Elbette canımız yandı ve bedeller ödedik. Ama hamdolsun bu milletin izzetine halel getirmedik. Hamdolsun bu ülkeyi hedeflerinden koparmadık" dedi.

'YENİ BİR ATILIMIN İÇİNDEYİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi eleştirerek, "Enflasyondan kurtulmak için ana muhalefet sözcüsü bizden kurtulmanın gereğinden bahsediyor. Yüzde 7'ye enflasyonu düşüren kim? Biz düşürdük biz. Faizi yüzde 4,5'lara düşüren kimdir? Biziz biz. Ama sizin kitabınızda ne düşük faiz ne de düşük enflasyon diye bir şey yok. Sizin tarihiniz yüksek faiz ve enflasyonla dolu. Biz ise 'halkımızı ne faize ne enflasyona ezdirmeyeceğiz' dedik ve bunun mücadelesini veriyoruz Alışacaksınız. ve AK Parti iktidarı ile bunlar nasıl oluyor göreceksiniz, öğreneceksiniz. Çünkü AK Parti'nin iktidarı ile hemhal olmak dünden bugüne değil biraz zaman gerektiriyor. İşte şimdi mücadelenin verildiği günlerdeyiz. Tüm bu birikimin üzerine yeni bir atılımın içindeyiz. Bugüne kadar girdiğimiz mücadelelerden nasıl alnımızın akıyla çıktıysak ülkemize ve milletimize nasıl kazandırdıysak inşallah bu defa da istediğimiz neticelere ulaşacağız. Önümüzde engeller yok mu, var. Ana muhalefetten daha büyük engel olur mu? Tuzaklar, riskler yok mu, var. Bizim azmimiz hepsinden fazladır" diye konuştu.

'ERKEN SEÇİM YOK, SEÇİM HAZİRAN 2023'TE YAPILACAKTIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim olmayacağını söyleyerek şöyle dedi:

"Ülkemizde bir kesim birlik, kardeşlik iklimini dinamitlemenin peşinde. Biri çıkmış, hastanelerde 'sus' diyorlar ya o da onu gösteriyor. Böyle parmak sallamakla da bir yere varamazsınız. Aylardır 'erken seçim' diyor. Cumhur İttifakı'ndan Devlet Bey, seçimlerin Haziran 2023'te olacağını söylüyor, ben Haziran 2023'te olacağını söylüyorum. Defaatle söylememe rağmen bu da yatıyor kalkıyor erken seçimden bahsediyor. Erken seçim yok. Bu ülke bir hukuk devletidir. Belirlenen tarih neyse o tarihte yapılacaktır seçim. Olay bu. Bay Kemal noktalı virgül değil, nokta koydum. İnşallah Haziran 2023'te seçimimizi en güzel şekilde yapacağız. Buradan darbe heveslilerine sesleniyorum. Buradan terörle, şiddetle, tehditle, ambargoyla Türk siyasetini dizayn etmeye çalışan emparyalistlere sesleniyorum. Buradan manşetlerle hükümet devirip hükümet kurmaya alışmış akademisyenlere, siyaset kurumuna ayar vermeye alışmış vesayet artıklarına sesleniyorum; Başaramayacaksınız. Türkiye'nin kazanılanlarını heba edemeyeceksiniz. Türkiye'yi eski kötü günlerine geri döndüremeyeceksiniz. Bu milletin alın terini sömüremeyeceksiniz. Bu ülkenin ayağına pranga vuramayacaksınız. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamayacaksınız. Türkiye, Türk milleti kazanacak; ama siz kaybedeceksiniz."

'TÜRKİYE BU TRENİ KAÇIRMAYACAK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomide yaşanan gelişmelerin sadece Türkiye'ye mahsus olmadığını, ekonominin sürekli değişim içinde olduğunu ve temeli değişirken çatısının aynı kalmasının münnkün olmadığı söyledi. Erdoğna, "Ne yaptığımızı biliyoruz. Niçin yaptığımızı biliyoruz. Nasıl yapacağımızı biliyoruz. Nereye gittiğimizi, nereye ulaşacağımızı biliyoruz. İnşallah varacağımız yer hem bizlerin hem bizden sonraki nesillerin hayatlarında olumlu yönde asırlık değişiklik yapacaktır. Dünyada bu uyumsuzluktan kaynaklanan büyük bir kavga yaşanıyor. Kartların yeniden karıldığı bu dönemde gelişmiş ülkeler ligine yükselen devletler önümüzdeki bir asra damgasını vuracaklardır. Ülkemizin geçmişte defalarca bu treni kaçırmasına yol açanlar bugün de aynı niyetle hareket ediyor. Türkiye bu treni kaçırmayacak. Bu trenin birinci sınıfında yerimizi alacağız. Bu nedenle döviz kurunu serbest ekonomi kuralları içinde ülkemizin gerçeklerine uygun seviyeye getirmek için, sürdürülebilir bir seviyeye getirmek için dün açıkladığımız program amacına ulaşmıştır. Milletimiz tedbirleri, kararlı duruşumuzu takdirle karşılamış ve piyasalar buna uygun adımları atmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili kurumlarımız bu pakette yer alan hususların uygulama detaylarını paylaşmaya başlamışlardır. Biz serbest piyasa kurallarına aykırı herhangi bir iş ya da işlem yapmıyoruz. Tam tersine serbest piyasanın kendi kurallarıyla işlemesini temin etmenin gayreti içindeyiz. Bu kalbi ve zihni kirlenmemiş herkesin memnuniyetle karşılayacağı bir gelişmedir" değerlendirmesinde bulundu.

'KAZANAN 84 MİLYONUN HER BİR FERDİDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uygulanan ekonomi politikasına ilişkin yapılan değerlendirmeleri anımsatarak şöyle konuştu:

"Bugün de Türkiye ekonomisi kur üzerinden çökertilmeye çalışırken yüzleri gülenlerin yüzlerinin düştüğünü görüyoruz. Uyguladığımız ekonomi politikasını anlamıyor, katılmıyor olabilirsiniz. Ama ülkenin ve milletin hayrına bir gelişme yaşandığında hiç değilse susma, sükut etme erdemini gösterin. Dün çıkmış birisi 'kur düşüyor dolar almanın tam zamanı, bu iş kaldığı yerden devam edecek' diye açıklama yapıyor. Bunların beyni sulanmış. Bunlara gereken cevabı inşallah en kısa zamanda milletim verecektir. Bunlarla ilgili BDDK yargı yolunu açtı. Siz bu ülkenin değerleriyle oynayamazsanız. Merkez Bankası'nın başında da olsanız evinin kapısındaki ayakkabılarla oynayanlarla yol yürürsünüz. Size bu dönemlerde arka çıkanlarla şu anda yol kesmeye çalışmayın. Boşuna yol kesmeye çalışırsın, buna ne gücün ne aklın yeter. Bir insanın kendi ülkesine bu derece düşman kesilmesi için aklı ve vicdanını tamamen kaybetmesi gerekir. Kurun dengeye oturmasının ekonominin her alanını ilgilendiren olumlu bir gelişme olduğu unutulmamalıdır. Burada kazanan sadece bankada parası olan, ihracat yapan değil ülkemizin tamamı 84 milyonun her bir ferdidir. Buradan bir kez daha herkesi yatırıma, istihdama davet ediyor, ülkemizi cari fazlayla büyütme kararlılığımızı tekrarlıyoruz."