Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunanistan'ın hak ve menfaatlerimize saygı göstermesini bekliyoruz" - Son Dakika

ANKARA (İHA) - bittilerden ve tek taraflı eylemlerden kaçınmasını bekliyoruz" dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi tarafından düzenlenen "Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu'na video mesaj ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'dan Türkiye'nin hak ve menfaatlerine saygı göstermesini istedi.

"BATILI ÜLKELER AYLAN BEBEĞİN DRAMINDAN GEREKLİ DERSİ ÇIKARTMAMIŞTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Atalarımızın 'Adalar Denizi' olarak adlandırdığı Ege Denizi tarih boyunca medeniyetlerin kavşak noktasında yer almış, insanlığın ortak kültür havzalarından birisidir" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üzerine şiirler yazılan, şarkılar söylenen bu denizin, işbirliği ve barışın sembolü olması gerekirken son günlerde insani trajedilerle gündeme geldiğini söyledi.

Suriye'de yaklaşık 11 yıldır süren iç savaş ve katliamlardan kaçan birlerce göçmenin Ege Denizi'nde hayatını kaybettiğinin altını çizen Erdoğan, "Bundan 6 yıl önce minik bedeni sahile vuran Aylan bebek, modern dünyanın utanç vesikası olarak hafızalara kazınmıştır. Başta Avrupa olmak üzere batılı ülkeler Aylan bebeğin dramından gerekli dersi çıkartmamıştır. Mültecileri kendi topraklarında güven ve huzur içinde yaşatacak adımların hiç biri atılmamıştır. Türkiye, Suriye kaynaklı düzensiz göçün önlenmesine yönelik verdiği olağanüstü mücadelede tek başına bırakılmıştır. Suriyeli mazlumlara kapanan kapıların, ülkemizde darbe girişiminde bulunmuş, 251 vatandaşımızın kanını dökmüş FETÖ'cü canilere sonuna kadar açılması ise insanlık adına hicap kaynağıdır" diye konuştu.

"YUNANİSTAN'IN HAK VE MENFAATLERİMİZE SAYGI GÖSTERMESİNİ BEKLİYORUZ"

Yunanistan'ın, Türkiye'nin iyi niyetli çabalarına anlamlı katkı sunmak yerine maksimalist politikalarına hız verdiğini kaydeden Erdoğan, "Mülteci krizi iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine vesile olabilecekken bu tarihi fırsat Yunanistan'ın uzlaşmaz tutumu sebebi ile heba edilmiştir. Türkiye olarak tarihte olduğu gibi bugün de Ege Denizi'nin gerilim ve çekişmeden ziyade barış ve dostlukla anılmasını arzu ediyoruz. Bu anlayışla şimdiye kadar gerilimi artıran taraf olmamaya özen gösterdik. Deniz yetki alanları, adaların gayri askeri statüsünün ihlali ve navtex ilanları başta olmak üzere komşumuz Yunanistan'ın tansiyonu yükselten adımları karşısında daima suhuletle davrandık. Meselelerimizi diyalog ve müzakere ile çözmeye öncelik verdik. Tarihten ve uluslararası hukuktan doğan meşru haklarımızı sonuna kadar savunurken, diplomasiye alan açmayı asla ihmal etmedik. Bugün de bu müspet tavrımızı koruyoruz. Komşumuz Yunanistan'ın hak ve menfaatlerimize saygı göstermesini, oldu-bittilerden ve tek taraflı eylemlerden kaçınmasını bekliyoruz. Yunanistan ile hakkaniyete, adalete ve işbirliğine dayalı komşuluk hukukunu gözeten çözül yolları bulacağımıza inanıyorum. Evlatlarımıza çözüm yumağı yerine daha istikrarlı, huzurlu ve güvenli gelecek bırakmak istiyoruz. Bu sempozyumun bizlere bu arayışımızda yol göstereceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

(Derya Yetim/İHA)