Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Afganistan ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'ye teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'ın biran evvel hak ettiği barış ve istikrara kavuşması için Türkiye olarak dost ve kardeş Afgan halkının yanında olmayı sürdüreceklerini ifade etti.