Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'AK Parti hiçbir zaman sadece seçimden seçime millete giden, insanların kapısın çalan bir parti olmadı' - Son Dakika

Kendisini kahvaltı için uyandıran eşini ve küçük kızını kaynar suyla haşlayan cani koca: Karım bana hakaretler etti, kazara oldu