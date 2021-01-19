Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Karabük 7. Olağan İl Kongresine bağlandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Karabük 7. Olağan İl Kongresine bağlandı

19.01.2021 16:09

Son dakika haber... - Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Karabük 7. Olağan İl Kongresine bağlandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Karabük 7. Olağan İl Kongresine canlı bağlantı ile katıldı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Karabük 7. Olağan İl Kongresine bağlandı

KARABÜK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Karabük 7. Olağan İl Kongresine canlı bağlantı ile katıldı.

Reform adımlarıyla ilgili hazırlıkların kamuoyuna sunma aşamasına geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vizyonu olan tek parti AK Parti'dir, Cumhur İttifakı'dır. Diğerleri yalanlarla siyaset yapıyormuş gibi görünerek vakit öldürüyor" dedi.

AK Parti Karabük 7. Olağan İl Kongresi Yenişehir Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi. Kongreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantı ile katılırken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Dış İlişkiler Başkan Yardımcı Mehmet Ceylan, Yerel Yönetimler Bölge sorumlusu Ali İnci, Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, Sakarya Milletvekili Recep Uncu ve partililer hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlandığı kongrede yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sadece 18 yılının değil inşallah geleceğinin de partisi olduğunu söyledi.

Türkiye'yi 2023 hedefleriyle buluşturacaklarını da anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur İttifakı ile birlikte hep daha ileriye gideceğiz, daha büyük projelere imza atacağız. Ülkemizi demokraside, ekonomide muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için var gücümüzle mücadele ettik. Önümüze çıkartılan engelleri asla unutmadık, unutmayacağız. FETÖ'nün milli iradeyi esir almak için orduya kadar gözbebeği kurumları kullanarak giriştiği saldırıları da bunların borazanlığını yapanları da hep hatırlayacağız. Siz her projemizi eleştirenlere bakmayın, hayata geçen her projeden onlar da yararlanıyor. 18 yıldır milletimiz hiçbirine itibar etmedi, etmiyor. Salgın krizi sağlık altyapımızı, depremler afet altyapımızın, eğitim teknolojileri altyapımızın gücünü göstermiştir. Uluslararası alanda sözü dinlenmeyen bir ülkeden taraf olduğu her konuda süreçleri değiştiren bir ülke konumuna yükseldik. Vizyonu olan tek parti AK Parti'dir, Cumhur İttifakı'dır. Diğerleri yalanlarla siyaset yapıyormuş gibi görünerek vakit öldürüyor. Daha kendi partisinin içindeki tacizlerin, tecavüzlerin hesabını veremeyenlerin bu ülkenin yönetimine talip olmaları kara mizah örneğidir. Bu kokuşmuş zihniyetten ülkeye ve millete hayır gelmez. Şu ana kadar duyduğumuz tek taahhütleri Türkiye'yi 18 yıl öncesine geri götürmek olanlara cevabımızı, ülkemizin önüne çeyrek asırlık, yarım asırlık, bir asırlık vizyon koyarak vereceğiz. Reform gündemimizi oluşturmaya başladık. Ekonomide ve hukukta atacağımız reform adımlarıyla ilgili hazırlıklarımız, kamuoyuna sunma aşamasına gelmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz ve partilere 2023'te cumhur ittifakı olarak Karabük'ten ful çıkmak istediklerini ifade ederek, söz istedi.

Tek liste ile gidilen kongrede yeniden güven tazeleyen mevcut İl Başkanı Av. İsmail Altınöz ise kongrede yaptığı konuşmada, " Biz siyasetçiler kongreleri genellikle bir bayrak yarışına benzetiriz. Bayram ve düğünlerde nasıl herkes mutluysa AK Parti kongrelerinde herkes mutludur, çünkü AK Parti kongrelerinin kazanını olur kaybedeni olmaz. Her şartta kongreler yeni başlangıçtır, bir tazelenmedir. Bu kongremizde de ortaya çıkacak olan heyecan, coşku ve tazelenme ile hep birlikte yeni hedeflerimize yürüyeceğiz. AK partili olmak, bu misyon içinde yer almak bu harekete destek vermek bir ayrıcalıktır. AK Parti herhangi bir parti değildir. Genel Başkanımızın liderliğinde ve önderliğinde ilkeleri ile yürüyen bir partidir. AK davanın nefeleri inandığı yolda yürürken kısır çekişmelere müsaade etmez. Bu yüzden kısır çekişmelerle vakit kaybedecek durumda değiliz. Teşkilatların her kademesinde verilen her görevi layıkıyla yapma ve gerektiğinde bu görevi devretme bilincine sahip 'görev istenmez, verilir' ilkesiyle yetişmiş, ben yok biz varız geleneğinin temsilcisi bizler için temel amaç, halka hizmet davasında, bu kutlu hareket içinde yer alarak, hayır dualar alacak hizmetlere vesile olmaktır" ifadelerine yer verdi.

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Karabük 7. Olağan İl Kongresine bağlandı
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Karabük 7. Olağan İl Kongresine bağlandı
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Karabük 7. Olağan İl Kongresine bağlandı
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Karabük 7. Olağan İl Kongresine bağlandı

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, AK Parti, Karabük, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Karabük 7. Olağan İl Kongresine bağlandı - Son Dakika


Son Dakika

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