Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (2) - Son Dakika

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (2)

08.11.2020 15:35
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (2), System.String[]

Son dakika gündem haberi... Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti'nin kurucusu da sahibi de taşıyıcısı da bizatihi milletimizin ta kendisidir.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti'nin kurucusu da sahibi de taşıyıcısı da bizatihi milletimizin ta kendisidir. Millet yoksa AK Parti de yoktur. Bunun için AK Parti teşkilatlarında görev alan herkes günün 24 saati milletimizle olmak mecburiyetindedir." dedi.

Erdoğan, Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Kocaeli'nin 19 yıldır vesayetle, terörle, darbecilerle Türkiye'yi kurdukları sinsi, siyasi ve ekonomik tuzaklarına düşürmek isteyenlerle mücadelede hep yanlarında olduğunu söyledi.

Kocaeli'nin, 19 yıldır Türkiye'yi kalkındırma, geliştirme, üretimi, ihracatı ve istihdamı artırma mücadelesinde hep yanlarında olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yol arkadaşımız Kocaeli. 19 yıldır milletimizle kurduğumuz gönül bağını hep en üstte tuttu, bizi bağrına bastı. Türkiye'nin yeni bir yol ayrımında olduğu şu dönemde Kocaeli'nden yine en büyük desteği bekliyoruz. Milletimiz, 2023 Türkiyesi'nin inşası gibi 2053 vizyonunu hayata geçirme sorumluluğunu da AK Parti'ye vermiştir. Gençler, sadece bu yıl yaptığımız 1 milyon yeni üye bunun en büyük ispatıdır. AK Parti 11 milyon 200 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük ve geniş tabanlı, milletimizin en çok sahiplendiği partisidir. Genel başkanından mahalle temsilcisine kadar AK Parti teşkilatlarının tüm mensupları milletimizle olan bağımızı sürekli güçlendirmekle mükelleftir. Çünkü AK Parti'nin kurucusu da sahibi de taşıyıcısı da bizatihi milletimizin ta kendisidir. Millet yoksa AK Parti de yoktur. Bunun için AK Parti teşkilatlarında görev alan herkes günün 24 saati milletimizle olmak mecburiyetindedir."

"Teşkilatlardaki değişimi daha çok insanı kucaklamanın vasıta olarak görüyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her kim ki milletten koparsa, halkla arasına duvarlar örerse, kendini ulaşılmaz, erişilmez bir yere koyarsa, hele hele kibir ve fitne belasına bulaşırsa artık bu partide yeri kalmamış demektir. Hiçbir sıfat, hiçbir yoğunluk, hiçbir meşgale milletin gönlünü kırmanın, milleti hor görmenin, millete uzak durmanın bahanesi olamaz. Bunun için kurulduğumuz günden bugüne kadar partimize hizmet vermiş, teşkilatlarımızda görev almış arkadaşlarımızdan başlayarak şehirlerimizin ve ülkemizin tamamında tüm vatandaşlarımıza ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Teşkilatlardaki değişimi dışlamanın değil daha çok insanı kucaklamanın vasıtası olarak gördüklerini dile getiren Erdoğan, "Kuruyan dalları budandıkça güçlenen bir ağaç gibi ülkemizin her köşesine kollarımızı, dallarımızı salacağız. Ana kademeyle kadın kollarıyla gençlik kollarıyla milletvekilleriyle belediye başkanlarımızla partimize gönül vermiş her bir kardeşimizle milletimizin emrinde olacağız. Bu millete efendi değil, hizmetkar olmanın gayreti içinde olacağız." diye konuştu.

"AK Parti güçlendikçe Türkiye güçlenir"

AK Parti'nin misyonunun 81 vilayetin her birinde 83 milyon vatandaşın tümünü kucaklayarak Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Her gün yeni bir gönle girerek bu misyon doğrultusunda gece gündüz çalışacağız. Gençler, şunu unutmayın: AK Parti güçlendikçe Türkiye güçlenir. AK Parti kazandıkça Türkiye kazanır. AK Parti çalıştıkça, inşa ettikçe, hizmet ettikçe, eser ürettikçe milletimiz kazanır. AK Parti Türkiye'yi siyasi, ekonomik, askeri, beşeri olarak güçlendirdikçe dostlarımızın yüreklerindeki umut, gözlerindeki ışık kuvvetlenir. Böyle bir davanın mensubu olmaktan, böyle bir dava uğrunda vakit ve enerji harcamaktan, böyle bir davanın zaferini görmekten daha büyük mutluluk olabilir mi? Şahsım olarak gerektiğinde canımı ortaya koyma pahasına neredeyse yarım asırdır her şeyimle bu kutlu davaya adanmış olmaktan daha büyük bir şeref, daha büyük bir paye bilmiyorum. Ne belediye başkanlığım, ne genel başkanlığım, ne başbakanlığım, ne cumhurbaşkanlığım bu büyük davanın bir ferdi olmanın önünde değildir. Sizlerden de aynı anlayışla partimize sahip çıkmanızı, milletimizle olan muhabbetinizi sıkı tutmanızı istiyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Kongre sürecinin ve Kocaeli İl Kongresi'ni bu ahdi yeniden hatırlamanın ve güçlü bir şekilde hayata geçirmenin vesile olarak gördüğünü dile getirdi.

Kuruluşundan bugüne teşkilatlarda görev almış tüm kardeşlerine teşekkür eden Erdoğan, yol arkadaşlarından darı bekaya irtihal edenlere Allah'tan rahmet diledi.

Erdoğan, ilçe kongrelerinde görev alan ve bugün de il kongresinde görev alacak olanlara başarı diledi.

(Sürecek)

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Kocaeli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (2) - Son Dakika


Son Dakika

Ankaragücü, son dakikalarda attığı golle Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı LeBron James, Biden'ın başkan seçilmesi sonrası yaptığı paylaşımlarla gündem oldu Babası yaşında adamı tekme tokat dövüp başına şişeyle vurdu! Dehşete düşüren anlar kamerada ABD'de başkanlık yarışını kaybeden Trump'a damadından çağrı: Yarışı artık bırak Ademola Lookman, 90+8'de panenka yapıp penaltıyı kaçırınca takımını yaktı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Joe Biden için ilk mesaj: Türkiye ABD'nin yeni yönetimiyle çalışmayı sürdürecek Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, tarihi müjdeyi verdi: Şuşa, 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarıldı Canlı yayındaki yorumcu, Biden'ın kazandığını öğrenince gözyaşlarını tutamadı
Türk yetkili dünyaca ünlü ajansa konuştu: Murat Uysal, dövizdeki hızlı artış nedeniyle Merkez Bankası başkanlığından alındı Türk yetkili dünyaca ünlü ajansa konuştu: Murat Uysal, dövizdeki hızlı artış nedeniyle Merkez Bankası başkanlığından alındı         
15:37
Koronavirüs tedavisi tamamlanan Bakan Soylu, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı Koronavirüs tedavisi tamamlanan Bakan Soylu, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı         
14:58
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şuşa mesajı: Karabağ'ın da özgürlüğüne kavuşması yakındır Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şuşa mesajı: Karabağ'ın da özgürlüğüne kavuşması yakındır         
14:26
Trump'ın eski danışmanından bomba iddia: Melenia boşanma davası açacak, Beyaz Saray'dan taşınmayı bekliyor Trump'ın eski danışmanından bomba iddia: Melenia boşanma davası açacak, Beyaz Saray'dan taşınmayı bekliyor         
14:10
Cezaevinden çıkan uyuşturucu bağımlısı, babasının evini yaktı Cezaevinden çıkan uyuşturucu bağımlısı, babasının evini yaktı         
13:42
Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Mert Hakan sözleri: Bilseydi Galatasaray'a giderdi Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Mert Hakan sözleri: Bilseydi Galatasaray'a giderdi         
12:59
Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu Şehrin göbeğinde iğrenç olay! Tacize uğrayan kadının çığlığını duyan vatandaşlar seferber oldu         
12:05
Aliyev'in Aliyev'in "Şuşa" müjdesi bölgeyi hareketlendirdi! Dağlık Karabağ'ın sözde başkenti Hankendi'den kaçmak için kuyruğa giren Ermeniler böyle görüntülendi         
11:46
Ermeni siyasetçiden alçak paylaşım! Azerbaycanlı şehit askerlerin naaşını domuzların önüne attılar Ermeni siyasetçiden alçak paylaşım! Azerbaycanlı şehit askerlerin naaşını domuzların önüne attılar         
10:31
Definecilerin kazdığı yerden 2 bin 500 yıllık lahit çıktı, görenler gözlerine inanamadı Definecilerin kazdığı yerden 2 bin 500 yıllık lahit çıktı, görenler gözlerine inanamadı         
05:25
Trump: Bu seçimleri, hukuki yollarla kullanılan 71 milyon oyla ben kazandım Trump: Bu seçimleri, hukuki yollarla kullanılan 71 milyon oyla ben kazandım         
01:13
Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı         
21:43
ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor         
21:14
Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor         
19:29
Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş         
14:19
Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz         
11:05
Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi         
10:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2020 15:45:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei