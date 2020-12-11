Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan:  Aklıselim sahibi ülkeler oyunu boşa çıkardılar (1) - Son Dakika

İstanbul DHA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , " Avrupa Birliği üyesi ülkeler içerisinde aklıselim sahibi ülkeler burada olumlu tavırlar ortaya koyarak, bu oyunu boşa çıkardılar" dedi.

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