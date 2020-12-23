Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşehir Taş Medrese'nin açılışını yapacak - Son Dakika

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşehir Taş Medrese'nin açılışını yapacak

23.12.2020 17:27
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşehir Taş Medrese'nin açılışını yapacak, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yarın video konferans sistemiyle katılacağı törenle Akşehir Taş Medrese- Taş Eserler Müzesi'nin açılışını yapacak.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, yarın video konferans sistemiyle katılacağı törenle Akşehir Taş Medrese- Taş Eserler Müzesi'nin açılışını yapacak.

Akşehir'deki ilk müze binası olarak kullanılan Taş Medrese'de 1960- 1965 yılları arasında ve 1971 yıllarında restorasyon yapıldı. Ancak yapılması gereken restorasyonun yarısı tamamlanabildi. Onarım nedeniyle yıllardır ziyarete kapalı olan müzede; neolitik dönemden itibaren kesintisiz bir kronoloji ile Osmanlı döneminin sonuna kadar olan eserler koruma altında tutuldu. 2013 yılında hazırlanan proje doğrultusunda restorasyon çalışmalarına başlanan ve 2020 yılında restorasyon- teşhir- tanzim çalışmaları tamamlanan müzede; tarihsel bir bütünlük oluşturması açısından Akşehir ve çevresinde bulunan Türk- İslam dönemi mezar taşları, sandukalar, kitabeler ve taş eserler sergilenecek. Yıllar sonra kapılarını ziyaretçilerine açacak müzede, medrese yaşamı, eğitimi ve taş işçiliği canlandırılacak.

Akşehir Taş Medrese- Taş Eserler Müzesi'nin açılışı, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans sistemiyle katılacağı törenle gerçekleştirilecek.

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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşehir Taş Medrese'nin açılışını yapacak
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşehir Taş Medrese'nin açılışını yapacak
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşehir Taş Medrese'nin açılışını yapacak
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşehir Taş Medrese'nin açılışını yapacak
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşehir Taş Medrese'nin açılışını yapacak
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşehir Taş Medrese'nin açılışını yapacak
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşehir Taş Medrese'nin açılışını yapacak
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşehir Taş Medrese'nin açılışını yapacak
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşehir Taş Medrese'nin açılışını yapacak

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Medrese, Akşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşehir Taş Medrese'nin açılışını yapacak - Son Dakika


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