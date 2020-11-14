Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil, sağlığını korumaktır - Son Dakika

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil, sağlığını korumaktır

14.11.2020 15:24
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil, sağlığını korumaktır, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Salgın sonrası yeniden şekillenecek küresel, siyasi ve ekonomik düzende ülkemizi hak ettiği yere çıkartacak adımları da kararlılıkla atıyoruz.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Salgın sonrası yeniden şekillenecek küresel, siyasi ve ekonomik düzende ülkemizi hak ettiği yere çıkartacak adımları da kararlılıkla atıyoruz. Ekonomi, hukuk ve demokrasiye yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz. Ekonomi yönetimini yeniden oluşturduk. Hem mevcut sıkıntıları çözecek hamleleri hem bizi hedeflerimize ulaştıracak hamleleri süratle hayata geçirme azmindeyiz" dedi. Erdoğan, açık alanlarda sigara yasağıyla ilgili olarak da "Amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil, sağlığını korumaktır" diye konuştu.

AK Parti Karaman 7'nci Olağan İl Kongresi'ne Vahdettin Köşkü'nden video konferans ile katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomik, hukuk ve demokrasiye yepyeni bir seferberlik başlattıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgın sonrası yeniden şekillenecek küresel, siyasi ve ekonomik düzende ülkemizi hak ettiği yere çıkartacak adımları da kararlılıkla atıyoruz. Ekonomi, hukuk ve demokrasiye yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz. Ekonomi yönetimini yeniden oluşturduk. Hem mevcut sıkıntıları çözecek hamleleri hem bizi hedeflerimize ulaştıracak hamleleri süratle hayata geçirme azmindeyiz. Milletimizden bu kritik dönemde salgınla mücadele için uygulamaya koyduğumuz tedbirlere hassasiyetle riayet etmelerini bekliyorum. Görüyorsunuz, Avrupa'dan Amerika'ya kadar dünyanın her yerinde salgınla baş edemeyen ülkeler, yeniden içe kapanmaya başladı. Milletimiz, temizlik, maske, mesafe kurallarına riayet ederse bizim bu tür sert tedbirlere ihtiyacımız kalmaz" diye konuştu.

'AMACIMIZ VATANDAŞIMIZA EZİYET ETMEK DEĞİL'Koronavirüs tedbirleri kapsamında kamuya açık alanlarda sigara içme yasağına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle dedi: "Şehirlerimizin ana caddeleri ve meydanlarındaki sigara içme yasağının da bu çerçevede değerlendirilmesini istiyorum. Amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil, onun sağlığını korumaktır. Daha dün Tekirdağ'da yeni bir şehir hastanesi açtık. Kurallara uymaz ve kendi sağlığımızı kendimiz korumazsak, bu yükü taşımakta zorlanabiliriz. Böyle acı ve trajik duruma meydan vermeyeceği konusunda ben milletime güveniyorum."'KUTLU MÜCADELEDE SENLİK, BENLİK KAVGASINA ASLA YER YOK'AK Partililerin omuzlarında tarihi bir sorumluluk olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları ifade etti: "İçeride ve dışarıda yaşadığımız her hadisede aldığımız güçlü destek, bize, milletimizin büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa sorumluluğunu AK Parti'ye verdiğini gösteriyor. Tabii bu durum, Genel Başkanı'ndan mahalle temsilcisine kadar, tüm AK Partililerin omuzlarına tarihi bir sorumluluk yüklüyor. Madem AK Parti milletin kurduğu ve istikametini hep milletin belirlediği bir belirlediği bir partidir. Öyleyse bize düşen bu sorumluluğun gereğini yerine getirmektir. Bu anlayışla mecliste daha çok çalışacağız. Bu anlayışla hükümette daha çok gayret göstereceğiz. Bu anlayışla teşkilatlarımızın, milletimizle daha sıkı kucaklaşmasını sağlayacağız. Hep birlikte, gecemizi gündüzümüze katarak bütün samimiyetimizle, enerjimizle, birikimimizle çalışacak, çabalayacak ve milletimize layık olacağız. Görüldüğü gibi yapacak çok işimiz var. Böyle tarihi ve kutlu bir mücadelede senlik benlik kavgasına, şahsi çıkarları davasının üzerine çıkarmaya, hele hele kibre, atalete, nobranlığa asla yer yoktur. Biz hayatımız boyunca Allah'ın takdirinin üzerinde bir takdir, milletin gücünün üzerinde bir güç görmedik, tanımadık. Her kim, kendini bunun dışında görüyorsa, bilsin ki o, artık partimizle yolunu ayırmıştır. Türkiye'nin kaderiyle, partimizin kaderinin bütünleştiği inancıyla milletimizle olan gönül bağımızı, sürekli arttırmaya çalışıyoruz. Allah'a şükür, milletimizin partimize teveccühü artarak sürüyor. Üye sayımızın 11 milyon 200 bini bulmasını bunun bir emaresi olarak görüyorum. Önümüzdeki 4 yıl boyunca, her yıl 1 milyon yeni üye kazanarak, tabanımızı iyice genişletmek istiyoruz."  'GERİ KALMIŞLIK ZİNCİRİNİ KIRDIK'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:   "Her dönemin kendi ruhu vardır. İlk yıllarda yeni kurduğumuz devletimizi yaşatmak için keskin kararlar verildi. Çok partili siyasi hayata geçişle adeta nefes borumuzun açıldığını hissettik. AK Parti tüm bu ağır baskı, geri kalmışlık döneminin ardından yeni bir umut, yeni bir ışık olarak Türkiye'nin üzerine doğdu. 18 yılda, hem milletimizin hasretini çektiği haklara, özgürlüklere itibara kavuşturduk. Hem de vatan topraklarının her karışını eserlerle hizmetlerle yatırımlarla donatarak geri kalmışlık zincirini kırdık. 18 yılda Karaman'a 14 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Her alanda şehirlerimizi Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların 5 katı, 10 katı hizmetlere kavuşturduk."'GELECEĞİN PARTİSİYİZ'

Türkiye'nin, bölgenin ve dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline geldiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz güçlendikçe, büyüdükçe kalkındıkça maruz kaldığımız saldırılar da arttı. Hükümete geldiğimizde karşımızda önce vesayeti ve onun çarpık ilişkilerini bulduk. Sonra terör başını çıkardı. Ardından emniyet, yargı ve ordu içerisindeki FETÖ'cülerin darbe tehditleriyle yüzleştik. Senaryoların yazımında ve uygulamasında ülke içindeki ve dışındaki kesimlerin kurdukları şer ittifakını söylemeye bile gerek duymuyorum. Hamdolsun Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle hepsinin üstesinden geldik. Biz önümüzdeki engelleri aştıkça, Türkiye'nin ufku genişledi, gücü arttı, harekat kabiliyeti yükseldi. Daha düne kadar kendi topraklarındaki bir avuç teröristle baş etmeye çalışan bir ülkeden çok geniş bir coğrafya da harekatlar gerçekleştirebilen bir ülkeye dönüştük. Bugün artık milletimize ve tüm dostlarımıza güven veren, umut veren, heyecan veren bir Türkiye var. Türkiye'yi nasıl 18 yılda bölgesinin ve dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline getirdiysek, inşallah hedeflerimize doğru adım adım yaklaştıkça demokrasi de ve ekonomi de çok daha büyük kazanımlara kavuşacağız. Biz sadece geçmişin ve bugünün değil, geleceğin de partisiyiz. Milletimizle birlikte verdiğimiz her mücadele, kazandığımız her zafer, kat ettiğimiz her mesafe azmimizi arttırıyor, gücümüzü katmerliyor" dedi.


- Karaman
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil, sağlığını korumaktır
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil, sağlığını korumaktır
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil, sağlığını korumaktır

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Türkiye, Sigara, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil, sağlığını korumaktır - Son Dakika


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