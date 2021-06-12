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Son dakika haberleri: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ANADOLU EFES'İ KABUL ETTİ//Görüşmeden görüntülerle - Son Dakika

Son dakika haberleri: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ANADOLU EFES'İ KABUL ETTİ//Görüşmeden görüntülerle

12.06.2021 22:37
Son dakika haberleri: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ANADOLU EFES'İ KABUL ETTİ//Görüşmeden görüntülerle, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Euroleague ve Türkiye Basketbol ligi şampiyonu Anadolu Efes'in başkanı, teknik heyeti ve basketbolcularını kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Euroleague ve Türkiye Basketbol ligi şampiyonu Anadolu Efes'in başkanı, teknik heyeti ve basketbolcularını kabul etti.

Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde, Anadolu Efes'in Başkanı Tuncay Özilhan ile teknik heyet ve basketbolcularını kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da yer aldı. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Anadolu Efes forması hediye edildi ve toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: "Sayın Başkanı Koçumuzu ve onların şahsında tüm sporcularımızı şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Avrupa şampiyonluğunun ardından Türkiye Süper Ligi'nde şampiyon oldunuz bundan dolayı da Anadolu Efes kulübümüzü canı gönülden tebrik ediyorum. Sizlerden önümüzdeki yıllarda yeni başarılar bekliyoruz. Çünkü biliyorsunuz alışkanlık bazı bedeller de getiriyor. Bu işe artık alıştık. Kolay kolay da bırakmak istemiyoruz. Anadolu Efes Grubuna, Sayın Başkana bu konuda yapmış oldukları yatırım nedeniyle de teşekkür ediyorum.

KÜLLİYE'DE BASKETBOL OYNAMAYA, BU SPORUN KEYFİNİ ÇIKARMAYA DA ÇALIŞIYORUZFırsat buldukça çalışma arkadaşlarımızla basketbol oynamaya, bu sporun keyfini çıkarmaya da çalışıyoruz. Bu konuda gerek Hidayet Kardeşimiz gerek diğer sporcu arkadaşlarla Külliye'de buralara gidip gelmeye çalışıyoruz fakat bu yıl yoğun çalışmalar sebebiyle fırsat bulamadık ama bulacağız. Çocuklarımızın basketbola ilgi göstermesinde alt yapının büyük önemi var. Takımlarımızın başarısı Milli Takımımızın da önünü açmıştır. Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan Erkek Milli takımımıza bu ay sonunda Kanada'da düzenlenecek müsabakalarda da başarılar diliyoruz. Yine kadın ve erkek milli takımlarımıza da katılma hakkı elde ettikleri Avrupa Şampiyonalarında da başarılar diliyoruz. Genç millilerimizde önümüzdeki ayın ilk haftasında Letonya'da şampiyonluk mücadelesi verecek. Gönlümüz onlarla da beraber olacaktır. Dünyanın birçok bölgesinde salgın döneminde spor müsabakaları ve takım çalışmaları askıya alındığı halde ülkemizde biz faaliyetlere ara vermedik. Salgınla mücadelede gösterdiğimiz başarıyı uluslararası tüm müsabakalarda kazandıkları altın madalyalarla taçlandıran sporcularımızla da gurur duyuyoruz. Sporun her dalında erken yaşlardan itibaren kabiliyetlerini keşfetme onları doğru alanlara yönlendirme kendilerini geliştirme hususunda yoğun çaba içindeyiz. Anadolu Efes gibi takımlarımızın elde ettikleri kupalar hem çocuklarımızın şevkini arttırmakta hem de bizi yatırımlarımızı sürdürmemiz konusunda teşvik etmektedir. Türkiye'nin spor alanındaki gerçek potansiyelini ve gücünü ortaya koymasına vesile olan takımlarımıza sporcularımıza ve çalıştırıcılarımıza teşekkür ediyorum. Anadolu Efes hem Türkiye'de hem de uluslararası müsabakalarda şimdiden başarılar diliyorum. Tabi en önemlisi sporun rekabet yanında dostluğun, dayanışmanın, ahlakın, erdemin sembolü olduğunu göstermenizi bekliyoruz.  Her birinize bu örnek duruşunuzdan ötürü de ayrıca teşekkür ediyorum. Bir kez daha ülkemize yaşattığınız şampiyonluk sevinçleri için sizleri tebrik ediyorum."

- İstanbul

Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Efes, basketbol, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ANADOLU EFES'İ KABUL ETTİ//Görüşmeden görüntülerle - Son Dakika


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